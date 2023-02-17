Kediler Neden Hapşırır? Sürekli Hapşıran Kediye Ne İyi Gelir, Ne Yapılır?

Kedilerin hapşırması birçok nedene bağlanabilmektedir. Alerjiler, viral enfeksiyonlar, yabancı cisimler ve solunum yolu enfeksiyonları dahil birçok nedeni bulunmaktadır. Bu semptomları, kedinizde gözlemliyorsanız kedinizin bir veterinere görünmesi en iyi seçenek olacaktır. İnsana geçer mi sorusunun cevabı çelişkilidir. Eğer kediniz sadece normal bir hapşırma gerçekleştirdiyse hastalık olmadığı için geçmez fakat ciddi bir hastalık var ise geçiş gösterebilir. Kedim sürekli hapşırıyor ne yapmalıyım, yavru kediler neden hapşırır sorularının cevaplarını aşağıdan daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Hadi gelin kediler neden hapşırır adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Kediler Neden Hapşırır?

Kediler evimizde popüler bir evcil hayvandır ve birçoğumuz için sevgi dolu arkadaşlardır. Ancak, bazı durumlarda kedilerimizde hapşırma belirtileri gözlemleyebiliriz. Kedilerinin hapşırmasının birçok nedeni olabilmektedir. Bu nedenleri şöyle listeleyebiliriz:

Birinci nedeni alerjilerdir. Kediler, bazı insanlar gibi, belirli yiyecek, toz, polen, küf ve diğer alerjenlere karşı hassasiyet gösterebilir. Bu alerjenlere maruz kalmaları hapşırma, öksürme ve hatta burun akıntısı gibi semptomlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, kedilerinizin alerjileri olup olmadığını belirlemek için veterinerinize danışmanız önemlidir. İkinci nedeni viral enfeksiyonlar olabilir. Kedilerin hapşırmasına neden olan en yaygın viral enfeksiyonlar arasında enfeksiyöz peritonit, feline herpesvirus ve calicivirus bulunur. Bu enfeksiyonlar, hapşırma, burun akıntısı, öksürme ve hatta ateş gibi semptomlara neden olabilir. Bu durumda, veteriner hekiminize danışarak, hastalığın seyrini kontrol altında tutmak için ilaçlar vermesi önemlidir. Üçüncü nedeni yabancı cisimler olabilir. Kediler, burunlarına giren toz, kıl, bitki parçacıkları, böcekler ve diğer küçük nesneler nedeniyle hapşırabilirler. Kediniz hapşırıyorsa ve yabancı bir cisim hissi varsa, veteriner hekiminize danışarak, kedinizin burun pasajlarını temizlemek için uygun bir yöntem önermesi gerekir. Son olarak, kediler, üst solunum yolu enfeksiyonlarına ve solunum problemlerine yatkındırlar. Hapşırma, öksürme ve burun akıntısı gibi semptomlar, solunum yolu enfeksiyonlarına işaret edebilir. Bu durumda, veteriner hekiminiz tedavi etmek için antibiyotikler veya diğer ilaçlar önerebilir.

Yani kısaca, kedilerin hapşırması birçok nedenle ilişkili olabilir. Alerjiler, viral enfeksiyonlar, yabancı cisimler ve solunum yolu enfeksiyonları dahil birçok nedeni vardır. Bu semptomları gözlemliyorsanız, kedinizi veteriner hekiminize götürmek en iyi seçenek olacaktır. Kedinizin sağlık durumunu kontrol etmek ve doğru tedaviyi almalarını sağlamak için periyodik olarak veteriner kontrolü yaptırmayı ihmal etmeyin.

Sürekli Hapşıran Kediye Ne İyi Gelir, Ne Yapılır?

Kediler genellikle sağlıklı hayvanlardır, ancak zaman zaman çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirler. Hapşırma, kedinin üst solunum yolu enfeksiyonu, alerji veya yabancı cisimler nedeniyle ortaya çıkan bir semptom olabilir. Eğer kediniz sürekli hapşırıyorsa, ne yapmanız gerektiği konusunda endişeleniyor olabilirsiniz. Bu durumda, öncelikle kedinizin hapşırmasının nedenini belirlemek için veteriner hekime başvurmanız önerilir.

Veteriner hekim, kedinizin hapşırmasının nedenini belirledikten sonra, uygun bir tedavi planı önerir. Hapşırmanın nedeni alerjik reaksiyonsa, veterineriniz kedinize antihistaminikler veya steroidler gibi ilaçlar önerebilir. Bu ilaçlar kedinizin semptomlarını hafifletebilir ve hapşırmasını azaltabilir.

Eğer kedinizin hapşırması üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle oluşuyorsa, veteriner hekiminiz antibiyotikler veya antiviral ilaçlar önerebilir. Bu ilaçlar kedinizin enfeksiyonu tedavi etmesine yardımcı olur ve hapşırma semptomlarını hafifletir.

Kedinizin hapşırması yabancı bir cisim nedeniyle oluşuyorsa, veteriner hekiminiz kedinizin burun pasajlarını temizlemek için uygun bir yöntem önerebilir. Ayrıca, kedinizin alerjik reaksiyonlarının nedenini tespit etmek ve kedinizin bu alerjenlerden kaçınmasına yardımcı olacak bir plan oluşturabilirler.

Kedinizin hapşırmasını hafifletmek için evde de yapabileceğiniz bazı adımlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, kedinizin çevresindeki havayı temizlemektir. Tozlu ortamlar, kedinizin hapşırmasına neden olabilir, bu nedenle evinizi temiz ve düzenli tutmak önemlidir. Ayrıca kedinizin yatağına sık sık yeni yastık kılıfı veya çarşaf takarak, toz ve kir birikmesini engelleyebilirsiniz.

Kediniz için uygun bir diyet seçmek de hapşırma semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Kedinizin alerjisi varsa, veterineriniz kediniz için uygun bir diyet planı önerebilir. Ayrıca, kedinizin vücut direncini artırmak için ekstra vitamin ve mineraller içeren bir diyet planı uygulayabilirsiniz.

Ayrıca, Kedinizin burun pasajlarını temizlemek de hapşırma semptomlarını hafifletmek için etkili bir yöntem olabilir. Bu yöntemlerle kedinizin hapşırmasını kesme konusunda güzel adımlar atabilirsiniz. Fakat bu yöntemleri denemek yerine bir veteriner kontrolünden geçmesi gerekmektedir.