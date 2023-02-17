Kediler Neden Hırlar? Kediler Uyurken Neden Mırlar, Ne Anlama Gelir?

Kediler de diğer canlılar gibi farklı tepkiler verebilirler. Sevilirken veya oynarken garip sesler çıkarabilirler. Kedilerin hırlaması mutlu olduklarını gösterebilir. Bazen de sağlıklarında bir sıkıntı olduğuna işaret eder. Biz de sizler için kedilerle ilgili şu soruların cevaplarını derledik; kediler neden hırlar, kediler uyurken neden hırlar, kediler neden mırlar ve motor gibi ses çıkarır, kedi mırıldanması ne anlama gelir, kedi mırlaması faydaları nelerdir?

Kediler Neden Hırlar?

Kedilerin hırlama sesleri pek çok kişiyi korkutabilir. Kediler bazı durumlarda hırlarlar. Kedilerin hırlaması her zaman kötü bir durumu ifade etmeyebilir. Kediler genel olarak çok mutlu oldukları zamanlarda hırlama refleksi gösterirler. Özellikle sevildiklerini hissettikleri zaman mutlu olduklarını bu şekilde gösterirler. Hırlamanın bir saldırı olarak düşünülmesi yanlıştır. Kediler genel olarak ya mutlu olduklarında ya da bir sağlık sorunu yaşadıklarında hırlarlar. Kediler eğer hırlıyorlarsa bize bir şey anlatmak istiyorlardır. Kedilerin hırlama durumları cinsine ve yaşına göre değişebilir. Hırlamalar genellikle kedilerin yavru oldukları dönemlerdir. Yavruyken daha fazla hırlama eğilimi gösterirler. Çünkü bu dönemde daha fazla ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyarlar. Eğer annelerinin yanındalarsa mırlamaları daha çok duyulur.

Kediler Uyurken Neden Mırlar?

Kediler uyku esnasında mırladıklarında sahipleri endişeye kapılabiliyorlar. Kedilerin uyurken mırlaması herhangi bir sorunun habercisi değildir. Genel olarak güvende olduğunu hisseden tüm kediler uyku esnasında mırlayabilir. Kediler kendilerini sevdirmeyi ve kaşıtmayı çok severler. Sevilmek için de mırlayıp insanların bacak kısımlarına sürtünürler. Sevilirken mırlayan kediler mutlu olduklarını belli ederler. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte kediler bu sesleri kendilerini iyileştirmek için kullanıyor olabilirler. Kediler doğdukları ilk andan itibaren mırlamayı bilmektedir. Özellikle yavru kedilerin çıkardıkları bu seslerin, annelerine ben iyiyim mesajları vermek için olduğu düşünülüyor.