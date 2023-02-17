Kediler Neden İshal Olur? Yetişkin ve Yavru Kedi İshaline Ne İyi Gelir, Kaç Günde Geçer?

Kediler ishal sorunuyla karşı karşıya kaldıklarında birçok belirti gösterebilirler. Bu belirtiler arasında sürekli tuvalete çıkma, dışkıda değişiklikler, karın ağrısı ve birçok problem yer alabilir. Öncelikle bu problemleri özenle gözlemlemek gerekmekte ve gerekirse uzmanına başvurulması gerekmektedir. Kendiniz bir çözüm arıyorsanız, kedilerde ishali ne keser sorularına aşağıda yanıt bulabilirsiniz. Yavru kediler neden ishal olur sorusuna, "çalıştığı mamanın değişmesi, çiğ et yemek, bozuk gıdalar ve süt ishal yapar" cevabını verebiliriz. Hadi gelin kediler neden ishal olur adlı yazımıza geçelim.

Kediler Neden İshal Olur?

Kedilerin ishal olması oldukça yaygın bir sorundur ve pek çok farklı nedene bağlı olabilir. Gelin bu nedenlere bir göz atalım:

Yetersiz Beslenme

Kedinizin beslenme ihtiyaçlarına uygun bir diyet sağlamak oldukça önemlidir. Evcil kediler genellikle hazır mamalar veya ev yapımı yiyeceklerle beslenirler. Ancak, bazen bu yiyeceklerin yetersiz olması nedeniyle kedinizin sindirim sistemi etkilenir ve ishal olabilir.

Gıda Alerjileri

Kedilerin bazı gıdalara karşı alerjik reaksiyonları olabilir. Bu gıdalar arasında süt, buğday, mısır ve soya gibi yiyecekler bulunur. Bu gıdalar kedilerin sindirim sistemini etkileyerek ishale neden olabilir.

Yabancı Maddelerin Yutulması

Kedilerin yemeye çalıştığı veya oynarken yutabileceği pek çok küçük nesne vardır. Bu nesneler arasında iplik, saç, oyuncak parçaları ve hatta bitkiler de yer alır. Yutulan bu nesneler, kedinin bağırsaklarını tıkayabilir veya tahriş edebilir ve sonuçta ishale neden olabilir.

Viral veya Bakteriyel Enfeksiyonlar

Kediler, virüsler ve bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara da maruz kalabilirler. Bu enfeksiyonlar arasında kedi herpes virüsü, kedi panleukopeni ve salmonella bulunur. Bu enfeksiyonlar, kedinin sindirim sistemini etkileyerek ishale neden olabilir.

Stres

Kediler, strese neden olan durumlara karşı oldukça hassastır. Stresli durumlar arasında evde değişiklikler, yeni bir evcil hayvanın evde olması veya sahibinin yokluğu yer alır. Stres, kedinin bağırsaklarını etkileyebilir ve ishale neden olabilir.

Yetişkin ve Yavru Kedi İshaline Ne İyi Gelir?

Kediler, ishal sorunu yaşadıklarında birçok belirtileri olabilir. Bu belirtiler arasında sık sık tuvalete çıkma, dışkıda değişiklikler, karın ağrısı, iştah kaybı, halsizlik ve kusma gibi problemler yer alır. Yetişkin kediler ve yavrular, ishal sorunlarına farklı sebeplerden dolayı yakalanabilirler.

Su Tüketimini Arttırın

Yetişkin kedilerde ve yavru kedilerde ishal, genellikle vücutta su kaybına neden olur. Bu nedenle, evcil hayvanınızın su tüketimini artırmak, sindirim sistemi sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kediniz için taze, temiz su kaynağı sağlamak çok önemlidir. Su kabını günlük olarak temizleyin ve suyunu düzenli olarak değiştirin.

Beslenme Düzeni

Yetişkin kedilerin ve yavru kedilerin beslenme düzeni de önemlidir. Gereğinden fazla yağlı yiyecekler veya yiyeceklerin sindirimi için yeterince zamana sahip olmamak, ishale neden olabilir. Veteriner hekiminizin önerdiği kaliteli bir kuru veya yaş mamayla beslemek, evcil hayvanınızın sindirim sistemi sağlığı için önemlidir.

Veteriner Kontrolü

Evcil hayvanınızın ishal sorunu devam ederse, veteriner hekiminize danışmanız önemlidir. Bazı durumlarda, daha ciddi bir sağlık sorunu söz konusu olabilir. Veteriner hekiminiz, kedinizin durumunu değerlendirerek uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilir.

Probiyotik Kullanın

Probiyotikler, yavru kedilerin ishal sorunlarında faydalı olabilir. Bu yöntem genellikle yavru kedilerde kullanılmaktadır. Yavru kedilerin bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olan probiyotikler, doğal bir şekilde bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur. Veteriner hekiminizin önerdiği probiyotik takviyeleri kullanarak, yavru kedinizin bağırsak sağlığını koruyabilirsiniz.

Stresi Azaltın

Yavru kedilerde stres, sindirim sorunlarına neden olabilir. Stresli ortamlar, yavru kedinizin bağırsaklarını etkileyerek ishale neden olabilir. Bu nedenle, evcil hayvanınızın stres seviyesini azaltmak önemlidir. Yavru kediniz için rahat bir ortam hazırlayarak, onun stres seviyesini azaltabilirsiniz.

Yetişkin ve Yavru Kedi İshali Kaç Günde Geçer?

Yetişkin ve yavru kedilerdeki ishalin ne kadar sürdüğü, temel nedenine, ciddiyetine ve tedavi yöntemine bağlı olarak değişebilir.

Hafif ishaller genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ancak, ishal 3 gün veya daha fazla sürerse, bu durum ciddiye alınmalıdır. Ayrıca, yavru kedilerde ishal, dehidrasyon riskini artırabileceği için, daha hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir.