Kediler Neden Isırır? Yetişkin ve Yavru Kedilerin Isırması Nasıl Engellenir, Nasıl Eğitilir?

Kediler neden ısırır sorusuna yanıt verebilmek için öncelikle kedinin yavru ya da yetişkin olmasına bakmak gerekir. Kedilerin ısırması nasıl engellenir yanıtını bulabilmek için öncelikle kedinin neden bu davranışı sergilediğini anlamak gerekir. Yavru kedilerde bu davranış normal karşılanırken yetişkin kediler de sorun olabilmektedir. Yetişkin ve yavru kedilerin ısırması nasıl engellenir, nasıl eğitilir sorularının yanıtı haberimizin devamında.

Kediler Neden Isırır?

Kediler evlerde beslenen ve sevimlilikleri ile öne çıkan canlılardır. Ancak bu canlılar bazen insanların beklemedikleri davranışlar sergileyebilirler. Böyle durumlarda kedilerin dünyasını yakından tanımak büyük bir önem taşır. Kediler zaman zaman ısırma davranışı gösterebilirler. Yetişkin ve yavru kedilerde görülen bu durum kedi besleyen kişilerin oldukça ilgisini çeken konular arasında yer alır. Kedilerde ısırma davranışı en çok görülen alışkanlıkları arasında yer alır.

Kedilerin ısırma durumları ısırmanın şiddetine göre sevgi gösterisi ya da saldırma olarak nitelendirilebilir. Bu durum yavru ya da yetişkin olmalarına göre farklı algılanabilir. Birçok kedi sadece sevgi gösterisi olarak ısırabilir. Bu sevimli canlılar ısırma tipik olarak çok nazik olacaktır. Aynı zamanda kedinizin rahatladığı bir anda da ısırma davranışı gösterebilirler.

Kedileriniz eğer sizin bir davranışınızı engellemek ya da size engel olmak istiyorlarsa biraz acıtacak şekilde ısırabilirler. Böyle anlarda cildinizde kızarıklıklar ve çizikler de bırakabilirler. Bazen de kediler çok yaramazlık yaptıklarında istemeden zarar verebilirler.

Kedilerin Isırması Nasıl Engellenir?

Kedilerin ısırması belli eğitimler verilerek önlenebilir. Kendinizi kedilerinize karşı güvende tutmak için hangi durumlarda bu davranışı sergilediğini bilmeniz gerekir. Birçok kedi sahibi kedilerin ısırma eylemini ortaya çıkarmadan önce farklı uyarılar verdiklerinin farkındadırlar. Böyle durumlarda kedilerin ısırmasını önlemek için bu uyarıları dikkate alabilirsiniz.

Yavru kediler genelde sosyal nedenlerle ısırırlar. Bu kediler anneleri ve kardeşleri ile girdikleri etkileşim nedeniyle de bu davranışı geliştirebilirler. Eğer annesi ile yeteri kadar zaman geçirmemiş ise yavru kediler ısırma eğiliminde olabilirler. Böyle durumlarda kedinin sahibi yavru kedinin eğitimine ağırlık vermelidir.

Sahiplendikten hemen sonra bu eğitime başlamak ilerisi için oldukça önemlidir. Kedi kurallarını öğrenen yetişkin bir kediniz var ise yavru kedileriniz daha kolay bir şekilde bu kuralları öğrenebilirler. Yavru kediler avlanma becerilerini geliştirmek için atla ve ısır şeklinde davranışlar ortaya çıkarırlar. Böyle durumlarda ısırdığı yer kesinlikle kişinin eli ya da vücudunun herhangi bir yeri olmamalıdır. Kedinizin mutlaka bu ısırma davranışının uygunsuz olduğuna ikna olması gerekir. Aksi halde ısırmaya devam edecektir.

Kediler Hangi Sebeplerle Isırır?

Kedilerin ısırma davranışları belirli durumlara göre farklılık gösterebilir. Genelde ısırma davranışları şu nedenlerle ortaya çıkar:

Kediler kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ısırabilirler. Kedi ısırdıktan sonra geri çekilmiyor ise bu durumda güç gösterisi ya da hakimiyet kurmaya çalışıyor olabilir.

Bazı kediler geçmişte bir davranış karşısında ısırma eylemi ortaya çıkarmış ise yine aynı durumla karşılaşırken ısırma hareketi gösterebilirler.

Bir iletişim aracı olarak ısırmayı kullanabilirler.

Kediler doğaları gereği yırtıcı canlılar oldukları için zaman zaman mutlu olduklarında da ısırabilirler.

Bunların yanında bir diş ağrısı olduğu için de ısırabilirler. Kediler bedensel ağrılarını çeşitli şekillerde ortaya çıkarırlar. Kediniz sizi ısırıyorsa fiziksel bir rahatsızlığı olabilir.