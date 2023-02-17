Kediler Neden Masaj Yapar? Kediler Sahiplerine Neden Yoğurma Hareketi Yapar?

Kediniz size masaj yapıyorsa çok şanslısınız. Çünkü kediler önemsedikleri ve sevdikleri kişilere masaj yaparlar. Kediler ön patileriyle ritmik bir şekilde yoğurma hareketi yaparlar. Bu harekete de kedi masajı denir. Kedilerin yaptıkları bu ilginç hareketler ile ilgili en merak edilen şu soruların cevaplarını sizler için derledik; kediler neden masaj yapar, neden yoğurma hareketi yapar, kedi insana masaj yapar mı, kediler kimlere masaj yapar?

Kediler Neden Masaj Yapar?

Kedilerin yoğurma hareketi ya da masajı olarak bilinen davranışları aslında gözlerinin kapalı olduğu döneme kadar uzanmaktadır. Gözleri kapalıyken yani bebekken acıktıklarında annelerinin göğüslerine masaj yaparak beslenme ihtiyacı olduklarını iletirler. Kedilerin bu masaj hareketi sadece acıktıkları için değildir, aynı zamanda anne kedinin süt akışını da hızlandırır. Hatta süt emerken bile masaj hareketine devam ederler ve süt kanallarını harekete geçirirler. Bu da rahat bir akış sağlamış olur.

Kedilerin ataları doğada uzun bitkilerin bulunduğu yerlerde kendilerine uyumak için yerler hazırlarlardı. O dönemde bu hazırlıklar rahat bir saklanma yeri içindi. Kedilerin bu içgüdüleri evde de rastlanılan bir durumdur. Kediler kuytu yerlerde uyurlar ve öncesinde kedi masajıyla o bölgeyi daha rahat hale getirmeye çalışırlar.

Kediler masaj hareketini bölgelerini işaretlemek için de kullanıyor olabilir. Özellikler bir evde birden fazla kedi varsa bunu gözlemleyebilirsiniz. Eğer kediniz sık sık zaman geçirdiği yastıklara, koltuklara masaj hareketi yapıyorsa bunu evdeki diğer kedilerden uzak tutmak için yapıyor olabilir.

Kediler Sahiplerine Neden Yoğurma Hareketi Yapar?

Kedi masajı, kedilerin mutlu olduklarında gerçekleştirdikleri bir davranıştır. Gözlemler sonucunda varılan sonuca göre kediler ilgi gösterildikten sonra yoğurma hareketi yaparlar. Yani kediniz sizi sevmek için sizi yoğuruyor olabilir. Bunun dışında kediniz size masaj yapıyorsa sizden ilgi bekliyor olabilir. Bu yöntemi hem ev kedileri hem de sokak kedileri kullanmaktadır. Karnı acıkan ve mama isteyen kediler de bu davranışı gösterebilir.