Kediler Neden Öksürür? Kedinin Öksürür Gibi Ses Çıkarması Normal Mi, Neden Olur?

Kediler neden öksürür konusuna detaylı yanıt vermek için kedilerin içerisinde bulunduğu ortamı, hava sıcaklığını, beslenme düzenini bilmek gerekir. Kedilerin öksürmesi normal mi sorusuna yanıt verirken kedilerin yaşamlarını gözlemlemek önemli. Kedinin öksürür gibi ses çıkarması neden olur sorusuna farklı sağlık problemleri ile yanıt verilebilir. Kedinin öksürür gibi ses çıkarması normal mi, neden olur sorusunun tüm yanıtları yazımızın devamında.

Kediler Neden Öksürür?

Kediler son derece sevimli ve dayanıklı canlılardır. Ancak çok dayanıklı olmalarına rağmen kedilerin de yaşadığı birtakım hastalıklar olabilmektedir. Böyle durumlarda kedilerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için mutlaka iyi bakılmaları gerekir. Kedilerde karşılaşılan öksürük sorunun farklı nedenleri olabilir.

Kedilerde öksürük ortaya çıktığında bu durum basit bir nedene dayalı olabileceği gibi ciddi bir sorundan da kaynaklı olabilir. Öksürük problemi yaşandığında veterinere gitmek daha iyi tedavi süreci açısından büyük bir önem taşır.

Kedilerin Öksürme Nedenleri Nelerdir?

Kedilerde öksürme sebepleri incelendiğinde farklı birçok neden ortaya çıkar. Tıpkı insanlarda olduğu gibi kedilerde de çeşitli hastalıklar gelişebilir. Bu hastalıklar da kedilerin öksürme nedeni olarak sayılabilir. Öksürme nedenleri arasında şunlar yer alır:

Astım

Solunum yolu enfeksiyonu

Kedi calicivirüs

Mantar enfeksiyonları

Kalp kurdu hastalığı

Tümörler

Yabancı cisimler

Alerji

Gibi durumlar kedilerin öksürmesine neden olan durumlardır. Öksürük probleminin giderilebilmesi için mutlaka kedilerinizin iyi bir muayeneden geçmesi gerekir. Aynı zamanda gerçek nedenler bilinmeden kedilere ilaç vermek uygun bir davranış şekli değildir.

Kedilerde Öksürük Tedavisi Nasıldır?

Kedilerde öksürük problemi ortaya çıktığında dikkate alınması gereken birtakım noktalar bulunur. Neden öksürdükleri saptandıktan sonra ilaç tedavisine başvurulabilir. Ancak ilacın mutlaka veteriner tarafından verilmesi önemli bir detaydır.

Eğer öksürük solunum yolunda meydana gelmiş ise kedilere uygun olarak antibiyotikler kullanılabilir. Astım gibi çeşitli enflamasyona neden olan hastalıklarda streoid içerikli ilaçlar kullanılır. Ağrı problemi olan kediler için ise ağrıyı azaltmak için non streoid anti inflamatuvar ilaçlar kullanılabilir. Ancak bu tarz ilaçlar konusunda mutlaka kedilerinizi veteriner kontrolünden geçirmeniz gerekir.

Öksürük problemi yaşayan kedilerinizin detaylı bir muayeneden geçirildikten sonra ilaç ile tedavi edilmesi mümkündür. Ancak kronik öksürük probleminde detaylı bir tedavi uygulanabilir. Hastalığın teşhis edilmesi sonrasında kedileriniz için en uygun tedavi uygulanır. Ancak bazı hastalıkların tedavi edilebilmesi için erken teşhis son derece önemlidir. Basit hastalıklar birkaç gün içerisinde tedavi edilerek kedileriniz eski sağlıklarına kavuşabilirler.