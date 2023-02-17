Kediler Neden Sürtünür? Kediler Miyavlayıp Sahibine ve Eşyalara Sürtünerek Ne Anlatmak İstiyor?

Kediler neden sürtünür sorusunu araştırmak için hayvanlar âlemi ile ilgili kaynaklardan istifade edebilirsiniz. Kediler aklınıza gelebilecek hemen her şeye sürtünür. Kediler neden her yere sürtünür? Bu sürtünme çoğunlukla içgüdüsel olarak gerçekleşir. Sürtünme, kedinin ilgi görmek istediğinin de göstergesidir. Kediler neden insanlara ve eşyalara sürtünür ve onu ile ilgili merak edilenlerin cevabı yazımızın devamında.

Kediler Neden Sürtünür?

Kediler genellikle içgüdüsel olarak hareket eder. Kedilerin yaptığı en bariz hareket, bir yerlere sürtünmektir. Kimi kediler evdeki eşyalara sürtünürken kimileri de evdeki insanların bacaklarına sürtünür. Kediniz sürekli bacaklarınıza sürtünüyorsa kedinizin sizinle güçlü bir bağı olduğunu söyleyebiliriz.

Kedinin kafalarını bir yerlere sürtmesi yavru iken annelerinden öğrendikleri bir harekettir. Söz konusu canlılar, ilk karşılaştıkları insanlardan ev halkına kadar herkese bu sürtme hareketini yapabilirler. Bu hareket kediler için bir nevi selamlama hareketidir.

Kediler Neden Her Yere Sürtünür?

Kedilerin bir yerlere sürtünmesi olumlu bir faaliyettir. Genel anlamda bir kedi aşağıdaki nedenlerden dolayı bir yere sürtünür.

Sahiplik duygusu

İlgi istediğini göstermek için

Karşı tarafa duyduğu sevgiyi göstermek için

Yukarıdaki davranış nedenlerinin tamamı kediler için olumlu bir gelişmedir. Bir kedi size sürtünüyorsa sizi seviyor, sizden ilgi bekliyor demektir. Bunun yanında kedilerin eşyalara sürtünmesinin bir nedeni de kaşıntı sorunu olabilir. Kediler kaşınmaktan, taranmaktan çok hoşlanır. Bu ihtiyaçlarının karşılanması için de bir yere sürtünme ihtiyacı duyarlar.