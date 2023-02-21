Kediler Neden Titrer? Yetişkin ve Yavru Kedinin Uyurken Titremesi Neden Olur?

Kediler birçok insan tarafından sevilip merak edilen hayvanlardan biridir. Farklı birçok özelliğiyle dikkat çeken kedilerin neden titrediği konusu da merak edilen başlıklardan. Yetişkin ve yavru kedilerin uyurken titremesi neden olur gibi sorular da ilgililerinin en çok yanıt aradığı soruların başında gelmektedir. Peki kediler neden titrer? gelin bu sorunun yanıtına, sizler için derlediğimiz bu yazıda hep beraber bakalım.

Kediler Neden Titrer?

Tıpkı insanlar gibi kediler de titreyebilirler ve bunun birçok sebebi vardır. Bu doğrultuda kediler, kimi zaman üşüdükleri için kimi zaman da sıra dışı bir koku ya da ses duydukları için titreyebilir. Kedilerde titreme genellikle normal sebeplerden görülen bir durum değildir. Her zaman bir sağlık problemi olmayan bu titremelerin farklı birçok sebebi de olabilir. Kışın soğuklarda titreyen bir kedi, üşüdüğü için titriyor olabilir lakin sıcak havalarda, sıcak ortamlarda ya da yazın titreyen kediler üşüdüğü için değil, bir sağlık problemi olabileceğinden kaynaklı titrerler. Bu davranışları rastgele yapmayan hayvanlar olduğu için, böle bir durum gözlendiğinde genellikle bir sağlık sorununa işaret eder ve veteriner hekimlere danışılmalıdır. Böylelikle eğer kedide bir problem varsa teşhis ve müdahale gerçekleştirilerek kedi sağlıklı hale getirilebilir.

Kedilerde Titremenin Yarattığı Sorunlar

Kedilerde titreme durumu her ne kadar önemsiz bir durummuş gibi görünse de altında yatan sebepler kedilerin sağlığını tehdit ediyor olabilir ve eğer titreme yaşayan kedinin titremeleri soğuk sebebiyle değilse sağlık problemleri olabilmektedir. Bu gibi titremelerin görüldüğü kedilerde, insanların titreme dışında dışarıdan fark edemeyeceği komplikasyonlar oluşmuş olabilir ve vücudunda sağlığı açısından yolunda gitmeyen şeyler olduğu anlaşılabilir. Bu sağlık sorunları hipotermi, hipertermi ve hipoglisemi olabilir.

Hipoglisemi

Kedilerde titremeler ortaya çıktığı zaman akla ilk gelen hastalık hipoglisemidir. Halk arasında kan şekeri düşüklüğü olarak bilinen ve insanlarda da sık sık görülen hipoglisemi, kedilerde de görülmektedir. Uzun zamandır bir şey yememiş kedilerde bu açlıkla birlikte kan düşüklüğü görülebilir ve kediler uykularında titreyebilir. Bunun dışında ishal, kabızlık ve kusman gibi durumlarda da kediler uzun süre yemek yiyememeleri kan şekerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kedilerin iyi beslenmesi ve beslenme aralığının takibinin yapılması gerekir.

Hipotermi

Hipotermi normal vücut ısısının hızlı bir şekilde düşmesi sonucu ortaya çıkan tehlikeli bir durumdur. Kedilerin vücut ısısının düşmesi de titremeye neden oluyor olabilir ve özellikle soğuk havaya, suya ya da rüzgara maruz kalan kedilerde, hipotermi meydana gelebilmektedir. Hipoterminin belirtileri arasında nefes almakta zorlanma, bilinç kaybı, düşük kalp ritmi, göz bebeklerinde büyüme, kasların kasılması ve titreme vardır. Müdahale edilemezse ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Yavru ya da yaşlı bir kedilerde bu durumun çıkaracağı olumsuz sonuçlar yetişkin kedilere göre daha kritiktir. Çünkü bu kedilerin vücudu bu tür problemlere karşı yetişkin kedilere göre daha düşüktür. Kedilerin vücut sıcaklığının düşük olup olmadığını öğrenmek için poposundan ateşinin ölçülmesi gerekmektedir. Eğer kedinin vücut sıcaklığı çok düşükse ve titremesi varsa hipotermi geçiriyor olabilir ve bu durumla karşılaşıldığında kedinin hemen veteriner kliniğe götürülmesi ve hekim tarafından sağlık kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Hipertermi

Hipertermi, hipoterminin tam tersi bir hastalıktır ve vücut sıcaklığının aşırı derecede yükselmesi anlamına gelmektedir. Kedilerin vücut ısıları 38 – 39 derece arasındadır ve kedilerin ateşi ölçüldüğünde vücut sıcaklığı 41 derece yakın gösterirse ve titremeler başladıysa kedi hipertermi geçiriyor olabilir. Bu durumda kedi hemen veteriner kliniğe götürülmelidir ve hekim tarafından sağlık kontrolleri yapılmalıdır.

Yetişkin ve Yavru Kedinin Uyurken Titremesi Neden Olur?

Keidlerde titreme birçok sebepten meydana gelebilir. Büyük ve küçük kedilerin titremesinin nedenleri şunlar olabilir:

- Uyku esnasında vücut ısısında düşüş yaşanması kedilerin titremesine neden olabilir.

- Kedilerin zehirlenmesi uyku sırasında titremelere sebep olur.

- Kedilerin göğüslerindeki ağrı da kedilerde titremelere neden olur.

- Kedilerdeki epilepsi hastalığının bulunması da titremelerine neden olur.