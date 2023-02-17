Kediler Neden Yalar? Kediler Birbirini, Sahiplerini ve Vücutlarını Neden Yalar?

Kediler neden yalar konusunu araştırmak için bu kapsamda yazılan bilimsel kaynaklardan istifade edebilirsiniz. Kediler çok farklı özelliğe sahip olan canlılardır. Bu anlamda özelikleri de dikkat çekicidir. Kediler sahiplerini neden yalar sorusu da kedilere ilgi duyanların merak ettiği konulardan biridir. Kedilerin yalama içgüdüsünün çok ilginç sebepleri vardır. Kediler neden dokunduğumuz yeri yalar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kediler Neden Yalar?

Kedilerin en önemli özelliği kendilerini yalamalarıdır. Bu yalama içgüdüsü kediler yem yemeye başladığı dönemden itibaren başlar. Anne kedi, emzirme sürecinde iken yavrularını kendisi yalar. Sonrasında ise kedi kendi kendini yalamaya başlar.

Kedilerin kendini yalamasının en önemli nedeni tükürüklerinde anti bakteriyel sıvı olmasıdır. Yani kedi kendini yalayarak temizlenir. Kedilerin dil yapıları bu yalama işlemine özel olarak yaratılmıştır. Tırtıklı bir yapıya sahip olan dilleri, kendilerini kolay bir şekilde yalamasını sağlar.

Kediler Sahiplerini Neden Yalar?

Kedinin kendini ya da sahibini yalamasının nedeni, üzerlerindeki parazit ve bakterileri temizleme içgüdüsüdür. Kedinin yalama içgüdüsü aşağıdaki durumlarda da önemli bir özellik olarak karşımıza çıkar.