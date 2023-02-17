Kedilerde Fip Hastalığı Nedir? Kedilerde Fip Hastalığı Belirtileri Neler, Neden Olur ve Nasıl Tedavi Edilir?

FIP, kuru ve nemli olmak üzere iki farklı formda ortaya çıkabilmektedir. Kuru FIP, akciğerlerde veya karın boşluğunda çeşitli küçük lezyonlar şeklinde görüntülenirken, nemli FIP, vücut sıvılarında artan sıvı birikimiyle birlikte ödem ve sıvı birikimi gibi semptomlara neden olabilir. İyileşir mi sorusuna da cevap vermek gerekirse, bir kedi FIP hastalığınının tedavisi bulunamamaktır bu yüzden FIP hastalığı, bağışıklık sistemini çökerttiği için bu hastalığa yakalanan kedi geri kalan yaşantısında sürekli diken üzerinde yaşayacaktır. Hadi gelin kedilerde fip hastalığı nedir adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Kedilerde Fip Hastalığı Nedir?

FIP (Feline Infectious Peritonitis) hastalığı, kedilerde ölümcül bir hastalıktır. FIP, bir tür koronavirüs (FCoV) tarafından oluşturulan bir hastalıktır ve çoğunlukla genç veya bağışıklığı zayıf kedilerde görülür.

FCoV, enfekte kedilerin vücut sıvıları yoluyla bulaşır. FIP, çoğu kedide enfeksiyonun bir sonucu olarak gelişmez, ancak bazı kedilerde virüs vücutta değişir ve FIP'ye yol açan mutasyonlar geliştirir. Bu mutasyonlar, vücudun bağışıklık sistemi tarafından fark edilemeyen, fakat aynı zamanda virüsün enfekte hücreleri öldürmesiyle sonuçlanan, viral partiküllerin birikmesine neden olur.

FIP, kuru ve nemli olmak üzere iki farklı formda görülebilir. Kuru FIP, akciğerlerde veya karın boşluğunda çeşitli küçük lezyonlar şeklinde görülebilir. Nemli FIP, vücut sıvılarında artan sıvı birikimi nedeniyle ödem ve sıvı birikimi gibi semptomlara neden olabilir. Nemli FIP genellikle daha şiddetli bir formdur ve tedavisi daha zordur.

Kedilerde Fip Hastalığı Belirtileri Neler

Kedilerde FIP (Feline Infectious Peritonitis) hastalığı, ölümcül bir viral enfeksiyondur. Hastalığın erken teşhisi, tedavi şansını artırabilir. İşte kedilerde FIP hastalığı belirtileri:

FIP'nin ilk belirtisi yüksek ateştir. Kedinin vücut ısısı 39 °C'nin üzerinde olabilir.

FIP hastalığı olan kedilerde iştah kaybı sık görülen bir semptomdur. Kedinin yeme alışkanlıklarında bir değişiklik fark edildiğinde FIP olasılığı düşünülmelidir.

FIP hastalığı olan kediler genellikle yorgun ve halsiz görünürler.

Kedinin kilosunda ani bir kayıp varsa, FIP hastalığına bağlı olabilir.

FIP hastalığı olan kedilerde kabızlık sıkça görülen bir semptomdur.

FIP hastalığı olan kedilerde ishal de görülebilir. İshal bazen kanlı veya sulu olabilir.

FIP hastalığı ilerledikçe, kedinin solunum yolları da etkilenebilir. Solunum sıkıntısı, öksürük, hırıltı gibi semptomlar gözlemlenebilir.

FIP hastalığı olan kedilerde gözlerde değişiklikler görülebilir. Gözlerde kızarıklık, ışıktan rahatsızlık, bulanık görme, körlük gibi semptomlar olabilir.

FIP hastalığı ilerledikçe, beyne de zarar verebilir. Kedinin davranışlarında değişiklikler, koordinasyon kaybı, nöbetler ve benzeri semptomlar görülebilir.

FIP hastalığı, kırmızı kan hücrelerinin yok olmasına neden olabilir. Bu nedenle, kedinin yorgun ve halsiz görünmesinin yanı sıra, ağız veya burun kanaması, cilt altı kanama gibi semptomlar da görülebilir.

Kedilerde Fip Hastalığı Neden Olur?

Koronavirüs: FIP hastalığına neden olan virüs, koronavirüs ailesine aittir. Kedilerde sıkça görülen koronavirüs enfeksiyonu, bağışıklık sistemi zayıf olan kedilerde FIP'ye dönüşebilir.

FIP virüsü, kedinin bağışıklık sistemi tarafından tamamen ortadan kaldırılamaz. Bazı kedilerde, virüs bağışıklık sistemi tarafından kontrol edilirken, bazıları FIP hastalığına yakalanabilir. Bazı ırkların, özellikle de Pers, Siyam ve Abisinyalı gibi ırkların FIP hastalığına daha yatkın olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni, bu ırkların genetik yapılarındaki farklılıklardır.

FIP hastalığı, stresli durumlarda daha sık görülebilir. Örneğin, kedi barınakları, çok sayıda kedinin bulunduğu evler veya diğer hastalıklarla savaşan kedilerde FIP riski daha yüksek olabilir. Genellikle 6 aydan büyük kedilerde görülür. Yaşlı kedilerde de hastalık riski artar.

FIP Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Maalesef FIP (Feline Infectious Peritonitis) hastalığı için kesin bir tedavi yoktur ve hastalık ölümcül olabilir. Mevcut tedaviler, semptomların kontrol edilmesine, hayat kalitesinin artırılmasına ve kedinin yaşam süresinin uzatılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşte FIP hastalığının tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

Kortikosteroidler:

FIP hastalığı, vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından kendi dokularına karşı saldırması sonucu oluşan bir otoimmün hastalık olarak kabul edilir. Kortikosteroidler, bağışıklık sisteminin bu saldırısını baskılamak için kullanılır.

Destekleyici tedaviler:

Kedinin semptomlarını hafifletmek için, özellikle de iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş gibi semptomlarda, sıvı terapisi, beslenme desteği, antibiyotikler ve anti-inflamatuar ilaçlar gibi destekleyici tedaviler uygulanabilir.

İmmunomodülatörler:

Bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar, bazı vakalarda hastalığın seyrini yavaşlatabilir veya semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.