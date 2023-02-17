Kedilerde Genç Hastalığı Nedir? Kedilerde Gençlik Hastalığı Neden Olur, Evde Tedavi İle Nasıl Geçer?

Gençlik hastalığına genelde parvovirüs adı verilen bir virüs neden olmaktadır ve çevredeki kedilerin dışkıları yoluyla bulaşmaktadır. Belirtileri arasında ateş, iştahsızlık, kusma, ishal, zayıflık, halsizlik, kas titremeleri ve dehidrasyon yer almaktadır. Kedilerin bağışıklık sistemleri zayıf olduğunda hastalık daha ciddi hale gelebilmektedir hatta kedileri ölüme kadar götürebilmektedir. Bu sebepten dolayı, kedilerin bağışıklık sistemlerini oldukça güçlü tutmaya özen göstermeliyiz. İyileşir mi sorusuna da cevap vermek gerekirse, "gerekli tedaviler yapıldığı sürece iyileşme olanağı yüksek" diyebiliriz. Kedilerde genç hastalığı evde tedavisini de aşağıdan inceleyebilirsiniz. Hadi gelin kedilerde genç hastalığı nedir adlı yazımıza geçelim.

Kedilerde Genç Hastalığı Nedir?

Kedilerde genç hastalığı, feline panleukopenia olarak da bilinir, çok bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Bu hastalık, kedilerin genellikle genç yaşta, özellikle 2-6 aylık arasındaki yavruları etkiler. Ancak her yaşta kedide görülebilir.

Genellikle parvovirüs adı verilen bir virüs neden olur ve yaygın olarak çevredeki enfekte kedilerin dışkıları yoluyla bulaşır. Ayrıca, enfekte bir kedinin salyası, idrarı veya kanı yoluyla da bulaşabilir. Enfekte olan bir kedi, virüsü solunum yoluyla veya yediği veya içtiği besin ve sıvılarla da alabilir.

Belirtileri arasında ateş, iştahsızlık, kusma, ishal, zayıflık, halsizlik, kas titremeleri ve dehidrasyon bulunur. Virüs, kemik iliği, lenf düğümleri, gastrointestinal sistem ve sinir sistemi gibi vücudun birçok bölgesine yayılabilir. Kedi bağışıklık sistemi zayıfsa, enfeksiyon daha ciddi olabilir ve hatta ölümcül olabilir.

Kedilerde genç hastalığı teşhisi, veteriner tarafından fizik muayene, kan testleri ve dışkı testleri gibi çeşitli testler kullanılarak konulur. Tedavi, kedinin semptomlarını hafifletmek, dehidrasyonu tedavi etmek ve enfeksiyonla mücadele etmek için sıvı tedavisi, antibiyotikler ve destekleyici tedavileri içerebilir. Bununla birlikte, tedavi edilmezse, hastalık ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme neden olabilir.

Kedilerde Gençlik Hastalığı Neden Olur?

Gençlik hastalığı, kedilerin genellikle genç yaşta, özellikle 2-6 aylık arasındaki yavruları etkiler. Ancak her yaşta kedide görülebilir. Çevredeki enfekte kedilerin dışkıları, zemin, yemek kapları, oyuncaklar veya kedi yatakları gibi ortak kullanılan nesnelerde bulunabilir ve virüs bu yollarla yayılabilir. Ayrıca, enfekte bir kedinin salyası, idrarı veya kanı yoluyla da bulaşabilir. Bu nedenle, gençlik hastalığı, çok bulaşıcı bir hastalıktır ve enfekte olan bir kedi, diğer kedileri kolayca enfekte edebilir.

Kedilerin bağışıklık sistemleri zayıf olduğunda, gençlik hastalığı daha ciddi bir hal alabilir ve hatta ölümcül olabilir. Kedilerde gençlik hastalığına yakalanma riski, aşılanmamış kedilerde ve aşılamada eksiklikleri olan kedilerde daha yüksektir. Bu nedenle, aşılama, kedilerin gençlik hastalığından korunmak için en önemli koruyucu önlemlerden biridir.

Kedilerde Gençlik Hastalığı Evde Tedavi İle Nasıl Geçer?

Kedilerde gençlik hastalığı, viral bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Bu hastalık, özellikle yavru kedilerde bağışıklık sistemini zayıflatır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, gençlik hastalığına yakalanmış bir kedinin tedavisi, veteriner kontrolü altında gerçekleştirilmelidir. Ancak evde tedavi edilebilecek bazı önlemler alarak, kedilerin rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Kedinizi sıcak tutun

Gençlik hastalığı, kedilerde vücut sıcaklığının düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, kedilerin sıcak kalmasına yardımcı olmak için evinizi ısıtın veya sıcak bir battaniye ile kedinizi sarın.

Kedinizi nemli tutun

Dehidrasyon, gençlik hastalığına yakalanmış kedilerde yaygın bir sorundur. Bu nedenle, kedinize bol miktarda su verin ve su kabını düzenli olarak değiştirin. Ayrıca, kedilerinizi nemli tutmak için su kabının yanına bir nemlendirici koyabilirsiniz.

Kedinizi rahat ettirin

Kedinizin rahat etmesi, iyileşme sürecinde önemlidir. Bu nedenle, kedinize rahat bir yatak yapın ve uygun miktarda yastık veya battaniye koyun. Ayrıca, kediniz yemek yemeyi reddederse, ona küçük porsiyonlar halinde yemek verin.

Kedinizin hijyenine dikkat edin

Kedinizin temizliğine özen gösterin ve kedinizi düzenli olarak temizleyin. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için, enfekte olan kediden başka bir kediye bulaşmasını önlemek için, enfekte olan kediye ait tüm eşyaları ve yatakları başka bir kedi ile paylaşmayın.

Veteriner kontrolü altında olun

Gençlik hastalığı, ciddi bir enfeksiyon olduğu için, kedinizin tedavisi için mutlaka bir veteriner kontrolü altında olun. Veterineriniz, kedinizin durumunu izleyecek ve gerekli tıbbi müdahaleleri yapacaktır.