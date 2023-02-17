Kedilerin Ağzı Neden Kokar? Kedilerde Ağız Kokusu Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Kedilerin ağız kokusu, ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Eğer kedinizin ağız kokusu dayanılmaz derecede kötü ise, dişlerinde ya da ağzında bir sorun olabilir. Bu durumda kedinizi bir veterinere götürmeniz gerekmektedir. Veteriner, diş temizliği ya da başka tedavilerle bu durumun üzerinden gelecektir. Kedilerde ağız temizliği nasıl olur sorusuna cevap olarak," kedinin dişlerinin fırçalanması" cevabını verebiliriz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz. Hadi gelin kedilerin ağzı neden kokar adlı yazımıza geçelim.

Kedilerin Ağzı Neden Kokar, Kedilerde Ağız Kokusu Neden Olur?

Kedilerin ağız kokusu birçok nedenden kaynaklanabilir. En yaygın nedeni, kedilerin ağız hijyenine yeterince dikkat etmemesidir. Kediler, dişlerini düzenli olarak fırçalamazlar ve ağızlarını çalkalamazlar. Bu nedenle, yiyecek kalıntıları, bakteri ve plak ağızda birikir. Bu birikintiler, zamanla kötü bir koku üretir. Bunun yanı sıra, kedilerin ağız kokusunun nedenleri arasında diş eti hastalıkları, diş çürümesi ve enfeksiyonlar da yer alır. Bu durumlar, ağızda oluşan bakteri miktarını artırarak, kötü kokuya sebep olabilir. Ayrıca, bazı kedilerin diyetleri de ağız kokusuna neden olabilir. Özellikle protein açısından zengin diyetler, ağızda amonyak benzeri bir koku yaratabilir. Yine bazı yiyeceklerin ağızda bıraktığı kokular da kedilerin ağız kokusuna yol açabilir. Son olarak, kedilerin sindirim sorunları da ağız kokusuna neden olabilir. Sindirim sisteminde oluşan sorunlar, kötü kokuların ağızdan çıkmasına sebep olabilir.

Kedilerde ağız kokusu, ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Eğer kedilerin ağız kokusu çok kötüyse, dişlerinde veya ağzında sorun olduğundan şüphelenilmelidir. Veteriner hekimler, bu durumda, kedilerin dişlerini kontrol eder ve gerekirse diş temizliği veya diğer tedavileri önerirler. Ayrıca, düzenli veteriner kontrolleri ve ağız hijyeni önlemleri, kedilerin ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, kedilerin ağız kokusu, insanlar gibi diğer sağlık sorunlarının da işareti olabilir. Örneğin, böbrek hastalıkları veya diyabet gibi kronik hastalıklar, ağız kokusuna neden olabilir. Bu nedenle, kedilerin ağız kokusu sürekli kötü ise, veteriner hekimler, diğer sağlık sorunlarını da kontrol etmelidir.

Kedilerin ağız hijyeni önemlidir ve sahipleri, kedilerinin dişlerini düzenli olarak fırçalamalı ve ağızlarını temizlemelidir. Ayrıca, veteriner hekimlerin önerdiği diyetlere uyulmalı ve kedilere düzenli veteriner kontrolleri yaptırılmalıdır.

Kedilerde Ağız Kokusu Nasıl Geçer?

Kedilerde ağız kokusu, farklı sebeplerden kaynaklanabilir ve bu sebeplerin belirlenmesi, tedavinin başarısı açısından önemlidir. Ağız kokusu genellikle diş sağlığıyla ilgilidir, ancak diğer sağlık sorunları da neden olabilir. Kedinizin ağız kokusu varsa, veterinerinizle konuşarak bir muayene ayarlamak en iyi seçenektir. Ancak, evde yapabileceğiniz bazı önlemler ağız kokusunu hafifletmeye yardımcı olabilir.

İlk olarak, kedilerin diş sağlığına dikkat etmek önemlidir. Kedilerin dişleri, plak ve tartar birikimine yatkındır ve bu birikimler diş eti hastalığına yol açabilir. Bu hastalık da ağız kokusuna neden olabilir. Dişlerin temizlenmesi için veterinerinizin tavsiyeleri doğrultusunda özel diş macunları ve diş fırçaları kullanılabilir. Ayrıca, veterineriniz düzenli olarak diş taşı temizliği yapabilir.

Kedinizin diş sağlığına dikkat etmek dışında, yeme alışkanlıkları da ağız kokusunu etkileyebilir. Kedinizin beslenme düzeninde bir değişiklik yaparak, ağız kokusunu azaltabilirsiniz. Özellikle kuru mama, diş sağlığı için faydalıdır. Islak mamaların da dişlere yapışarak bakteri üretimini artırabileceği unutulmamalıdır.

Ayrıca, kedilerin su içme alışkanlıkları da ağız kokusuna neden olabilir. Kedinizin su kabının temiz ve taze olduğundan emin olun. Ayrıca, bazı kediler suyun içindeki klor kokusunu sevmezler, bu nedenle suya biraz mama suyu veya ton balığı suyu eklemek, kedilerin su tüketimini artırabilir.

Son olarak, bazı doğal çözümler de ağız kokusunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Örneğin, kedilerin suyuna birkaç damla karbonat eklemek, ağız kokusunu hafifletebilir. Ayrıca, veterinerinizin onayı ile, birkaç yaprak maydanozun kedilere verilmesi de ağız kokusunu hafifletebilir.

Kedilerde ağız kokusu, ciddi bir sağlık sorununa neden olabileceği için ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Yukarıdaki yöntemler ağız kokusunu hafifletmeye yardımcı olabilir, ancak sorun devam ederse, veterinerinizle konuşarak bir muayene ayarlamak en iyi seçenektir.