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Giriş Tarihi: 17.2.2023 12:26 Son Güncelleme: 17.2.2023 12:26

Kedilerin Gözü Neden Akar? Kedilerde Kahverengi Göz Akıntısı ve Sulanması Neden Olur, Nasıl Temizlenir?

Kedilerle ilgileniyorsanız kedilerin gözü neden akar sorusunu da araştırmanız gerekir. Kedinin göz sulanmasına ne iyi gelir? Sorunun sebebi bilinerek tedbir geliştirilebilir. Kahverengi göz akıntısı neden olur? Kedimin gözü akıyor ne yapmalıyım diye düşünüyorsanız bu kapsamda hazırladığımız yazıyı okuyabilirsiniz. Kedilerde göz akıntısı nasıl temizlenir konusunu sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Kedilerin Gözü Neden Akar? Kedilerde Kahverengi Göz Akıntısı ve Sulanması Neden Olur, Nasıl Temizlenir?

Kedilerin gözü neden akar araştırmasında bu sorunun genel olarak görülen bir problem olduğunu anlayabilirsiniz. Kedinin göz sulanmasına ne iyi gelir? Kimi kedi sahipleri kahverengi göz akıntısı neden olur konusunu da araştırabilir. Kedimin gözü akıyor ne yapmalıyım? Bu akıntının temizlenmesi için pratik çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Kedilerde göz akıntısı nasıl temizlenir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kedilerin Gözü Neden Akar?

Göz akıntısı, kedilerde görülen genel bir sorundur. Söz konusu problem, çoğu zamanlar önemsenmese de kimi durumlarda kedinin ciddi zarar göreceği durumlar oluşabilir. Göz akıntısı normal şartlarda gözü temizler, nemli tutar ve sağlıklı kalmasını sağlar. Bunun yanı sıra göz akıntısının bakteriyel nedenlerden kaynaklı olduğu da dikkat çeker. Bahse konu göz problemlerinin nedenleri aşağıdaki sebeplerden bir ya da birkaçı olabilir.

  • Göze yabancı bir cisim kaçması
  • Kedi gribi
  • Göz ülseri
  • Epifora
  • Alerji

Yukarıdaki durumlardan kaynaklı olarak kedinizin gözünün aktığını düşünüyorsanız bir veteriner kontrolü gerekebilir.

Kedimin Gözü Akıyor Ne Yapmalıyım?

Kedinin göz akıntısı için ne yapılması gerektiği, sorunun sebebi ile ilgilidir. Veteriner, kedinin göz akıntısının sebebini anladıktan sonra hastalıkla ilgili tedavi planı yapar. Damla türünde ilaçlarla bu hastalığın tedavisi mümkündür. Tabi tedavi planı uygulanmadan önce göz akıntısının normal mi yoksa hastalıktan kaynaklı mı olduğu özellikle tespit edilmelidir. Göz akıntısının ölümcül şekilde sonuçlanma ihtimali çok düşüktür.

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Kedilerin Gözü Neden Akar? Kedilerde Kahverengi Göz Akıntısı ve Sulanması Neden Olur, Nasıl Temizlenir?
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