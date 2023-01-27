Kedilerin Hamile Olduğu Nasıl Anlaşılır? Kedimin Hamile Olduğunu Nasıl Anlarım, Gebelik Belirtileri Neler?

Kedilerin gebelik süreci, iki ay ile kısıtlıdır. Bazı kediler bir doğumda iki kedi yavrusu doğurmasına karşı çoklu yavru doğumları da mümkündür. Bunun üzerine kedi sahipleri, hamile kedi belirtileri nelerdir, kedinin hamile olduğu nasıl anlaşılır gibi sorularla araştırma yapıyorlar. Hamile kedilerin bazı belirtileri olmaktadır. Bu belirtilerin hepsini bir anda göstermeseler de aralarından bazılarını kesin olarak göstermektedirler. Bu belirtiler sayesinde kedinin hamile olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Özellikle biri dişi biri erkek kediniz varsa ya da kediniz sokağa çıkmayı çok seviyor ise bu belirtilere dikkat etmeniz gerekmektedir. Anne kediler kendi başlarına doğum yapabilseler de, bir insan eli işi çok daha kolay kılacaktır. Hadi gelin kedilerin hamile olduğu nasıl anlaşılır adlı yazımıza geçelim…

Kedilerin Hamile Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Kedilerin hamile olduğunu anlamak, bazen zor olabilir çünkü kedilerin gebelik belirtileri çok hafif olabilir. Ancak, bazı fiziksel ve davranışsal değişiklikler gebelik işareti olarak kabul edilir. Aşağıda, kedinin hamile olduğunu nasıl anlayabileceğinizi açıklamak için bazı ipuçları verdik:

Fiziksel belirtiler:

Kedilerin gebelik süresi boyunca bazı fiziksel belirtiler ortaya çıkabilir. Örneğin, meme büyümesi ve hassasiyeti, mide bölgesinde şişkinlik ve ağırlık artışı gibi durumlardır. Ayrıca, kedinin hormonları değişebilir ve bu nedenle sık yatmaya, yeme veya içmeye ihtiyaç duymasına neden olabilir. Aynı zamanda, kedinin idrar yapma sıklığı artabilir.

Davranışsal belirtiler:

Kedilerin gebelik süresi boyunca bazı davranışsal belirtiler de ortaya çıkabilir. Örneğin, kedi daha sık yalnız kalmak isteyebilir veya daha sık yatmak isteyebilir. Ayrıca, kedi daha sık ses çıkarmaya veya kendine dokunmaya başlayabilir.

Veteriner Kontrolü:

Kedinin hamile olduğunu anlamak için en doğru yol, onu bir veteriner hekim tarafından kontrol ettirmektir. Veteriner hekim, kedimin rahim boyutunu, yumurtalıkların durumunu ve diğer fiziksel belirtileri kontrol ederek gebelik olup olmadığını tespit edebilir. Ayrıca, gebelik testi yaptırabilirsiniz.

Sonuç olarak, kedilerin gebelik belirtileri çok hafif olabilir ve diğer sağlık sorunları ile karıştırılabilir. Bu nedenle, kedinizin hamile olduğuna dair şüpheniz varsa en iyi yapacağınız şey onu bir veteriner hekim tarafından kontrol ettirmektir. Hamile olduğunu tespit ettiğinizde, kedinizin sağlıklı bir gebelik geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri almalısınız.

Kedinin Gebelik Belirtileri Neler?

Kedinin gebelik belirtileri, öncelikle vücudunda meydana gelen fiziksel değişimlerle ortaya çıkar. Bu belirtiler arasında en önemlileri şunlar olabilir:

Kedinin gebelik süresi ilerledikçe, mide bölgesinde şişkinlik görülebilir. Bu şişkinliğin sebebi, rahim içindeki yavruların büyümesidir.

Gebelik süresi boyunca kedinin ağırlığı artacaktır. Bu, yavruların büyümesiyle ve rahim içindeki su miktarının artmasıyla ilgilidir.

Kedinin memeleri gebelik süresi boyunca büyüyebilir ve daha hassas hale gelebilir. Bu, yavruların beslenmesi için hazırlık yapmasına işaret eder.

Gebelik süresi boyunca kedinin hormonları değişebilir. Bu, kedinin daha sık yatmaya, yeme veya içmeye ihtiyaç duymasına neden olabilir.

Kedinin gebelik süresi boyunca idrar yapma sıklığı artabilir. Bu, rahim içindeki yavruların büyümesiyle ve su miktarının artmasıyla ilgilidir.

Kedinin gebelik süresi boyunca sosyal davranışları da değişebilir. Örneğin, kedi daha sık yalnız kalmak isteyebilir veya daha sık yatmak isteyebilir.

Bu belirtilerin hepsi gebelik belirtisi olarak kabul edilmemektedir ve kedi bazen sağlık sorunları nedeniyle de bu belirtileri gösterebilir. Bu nedenle, kedinizin gebelik belirtilerini gördüğünüzde en iyi yapacağınız şey, bir veteriner hekim tarafından kontrol edilmesini sağlamaktır.