Keops Piramidi Nerede? Keops Piramidi Hangi Ülkede, Yüksekliği Kaç Metre ve Özellikleri Neler?

Piramitler insanlar için çok merak uyandırıcı yapıtlardır. Hala nasıl yapıldıklarına dair kesin bir bilgi olmasa da, nerede oldukları ve yükseklikleri bilinmektedir. Keops piramidini kimin yaptığına dair net bir bilgi yoktur fakat yine varsayımlar bulunmaktadır. Varsayımlar üzerine Khufu 'nun veziri olan Hemon ya da Hemiunu 'nun yaptığını düşünürler. İçinde ne var diye merak ediyorsanız cevaplayalım. Keops piramidinin içerisine girdiğinizde geniş bir büyük alan yani, " Büyük Galeri" olarak bilinen kral ve kraliçe odaları bulunmaktadır. Hadi gelin Keops piramidi nerede adlı yazımızı beraber inceleyelim.
Keops Piramidi Nerede?
Kahire 'nin bir parçası olarak bilinen Keops piramidi, Nil nehrinin batısında yer alan Gizle Yaylasında bulunmaktadır.
Keops piramidi, toplamda 2.300.000 taştan oluşturulmuş ve her bir taş tamı tamına 2,5 ton ağırlığındadır. Aşağı yukarı 4500 yıldan fazla bir süredir zarar görmeden durabilmesi, nasıl yapıldığı sorusuna daha da çok önem katıyor. Yıllardır bilim insanları ve arkeologlar bu piramitlerin nasıl yapıldığını hala araştırmaya devam ediyorlar.
Keops Piramidi Hangi Ülkede ?
Keops Piramidi, Mısır 'da yer almakta ve M.Ö. 2551 – 2560 yıllarında yapıldığı düşünülen ünlü piramit, 4500 yıldır sağlam bir şekilde günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.
Keops Piramidi Yüksekliği Kaç Metre ?
Keops piramidinin yüksekliği 146,7 metre olarak bilinmekte ve bu piramidi oluştururken de 2,5 tonluk taş bloklar kullanılmıştır.
Keops Piramidi Özellikleri Neler?
- Keops Piramidi 'nin yüksekliğinin 1 milyar sayısıyla çarpımı, dünya ile güneş arasında ki mesafe ile eşdeğer olarak bilinir ( 149.504.000 km )
- Piramidin için yaz aylarında serin bir şekilde gözlemlenirken kış aylarında ise sıcaktır.
- Piramitler hangi firavun adı üzerine yapıldı ise o kişinin odasına sadece iki gün güneş gelmektedir. Bu iki gün ise firavunun doğduğu ve tahta çıktığı ilk gün olarak bilinir.
- Piramitler bir güneş saati özelliği göstermektedir.
- Gize 'de yer alan üç piramit, aralarında Pisagor üçgeni olacak şekilde tasarlanmışlardır.
- Piramitlerin içerisinde birçok elektronik cihaz bulunmaktadır.
- Dünyada bulunan bitkiler, piramit içerisinde daha hızlı ve çabuk büyüyüp gelişim göstermektedir.
- Piramitlerin içerisinde bulunan bazı odalara hala ulaşılamamıştır. Araştırmacılar kaybolmuş veya aynı yerde dönüp durmuşlardır.
- Piramit için kullanılan taşların ağırlığı 20 tondur. O zaman ki teknoloji ile bu ağır taşların o piramitlere nasıl taşındığı ise sadece varsayımlar olarak bilinmektedir.
- Kirlenmiş olan bir suyu piramidin içerisine bıraktığınızda o suyun kendi kendisine temizlendiği iddia edlmektedir.
- Piramit içerisine koyulan süt 2 – 3 gün boyunca bozulma, 2 – 3 günden sonra ise yoğurt haline dönüşmektedir gibi gizemler bulunmaktadır.
- Piramit 'in içerisinde bırakılan bir adet su, beş hafta süre bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilecek hale gelmektedir.
- Çöp bidonu içerisinde bulunan yemek artıkları, hiç koku yapmadan Piramidin içerisinde mumyalaşır.
- Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyüme gösterdikçe, piramit içerisinde daha çabuk iyileşme sürecine girmektedir.
- Keops 'un oğlu Kefren adlı çocuk için yapılmış piramit 136 metre yüksekliğine sahiptir.
- Piramit 20 ila 30 yıl sürede tamamlanmış, fakat tam olarak yıl sayısı bilinememektedir.