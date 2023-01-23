Keops Piramidi Nerede? Keops Piramidi Hangi Ülkede, Yüksekliği Kaç Metre ve Özellikleri Neler?

Piramitler insanlar için çok merak uyandırıcı yapıtlardır. Hala nasıl yapıldıklarına dair kesin bir bilgi olmasa da, nerede oldukları ve yükseklikleri bilinmektedir. Keops piramidini kimin yaptığına dair net bir bilgi yoktur fakat yine varsayımlar bulunmaktadır. Varsayımlar üzerine Khufu 'nun veziri olan Hemon ya da Hemiunu 'nun yaptığını düşünürler. İçinde ne var diye merak ediyorsanız cevaplayalım. Keops piramidinin içerisine girdiğinizde geniş bir büyük alan yani, " Büyük Galeri" olarak bilinen kral ve kraliçe odaları bulunmaktadır. Hadi gelin Keops piramidi nerede adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Keops Piramidi Nerede?

Kahire 'nin bir parçası olarak bilinen Keops piramidi, Nil nehrinin batısında yer alan Gizle Yaylasında bulunmaktadır.

Keops piramidi, toplamda 2.300.000 taştan oluşturulmuş ve her bir taş tamı tamına 2,5 ton ağırlığındadır. Aşağı yukarı 4500 yıldan fazla bir süredir zarar görmeden durabilmesi, nasıl yapıldığı sorusuna daha da çok önem katıyor. Yıllardır bilim insanları ve arkeologlar bu piramitlerin nasıl yapıldığını hala araştırmaya devam ediyorlar.

Keops Piramidi Hangi Ülkede ?

Keops Piramidi, Mısır 'da yer almakta ve M.Ö. 2551 – 2560 yıllarında yapıldığı düşünülen ünlü piramit, 4500 yıldır sağlam bir şekilde günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

Keops Piramidi Yüksekliği Kaç Metre ?

Keops piramidinin yüksekliği 146,7 metre olarak bilinmekte ve bu piramidi oluştururken de 2,5 tonluk taş bloklar kullanılmıştır.

Keops Piramidi Özellikleri Neler?