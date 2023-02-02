Keratin Nedir? Keratin Bakımı Ne İşe Yarar, Saçı Düzleştirir Mi ve Nasıl Yapılır? st1

Keratin nedir ve keratin bakımı ne demek, günümüzde cilt bakımında oldukça önemsenen bir konudur. Saç ve tırnaklar için önemli bir protein olan keratin saçı düzleştirir mi, özellikle kadınlar tarafından merak edilmektedir. Bu noktada keratin ne işe yarar, baktığımızda saç, tırnak, kirpik ve kaç gibi bazı bölgelerimizde önem arz etmektedir. Yine doğal keratin nelerde bulunur ve fazla alınan keratin zararları nelerdir, sorularını da cilt bakım uzmanları cevaplamaktadır.

Keratin Nedir?

Keratin; saç tellerinde, cildinizde ve tırnaklarınızda bulunan ve doğal olarak oluşan bir proteindir. Saçın yapı taşı olarak kabul edilir. Ayrıca sağlıklı bir cilt, sağlıklı saçları korumanın anahtarıdır. Keratin, hücre büyümesini ve protein sentezini teşvik etme gibi hücresel fonksiyonları düzenlediği bilinmektedir.

Keratin, esnek gücünü ve gerilme dayanıklığını artıran saç yapınızda koruyucu bir kaplama oluşturur. Fakat saçınızdaki bu koruyucu kaplama, saç bakımı ve saç şekillendirme ürünlerinin yoğun kullanımı, zararlı UV ışınlarına ve diğer çevresel saldırganlara maruz kalma nedeniyle tükenmektedir.

Keratin Bakımı Ne İşe Yarar?

Saçlar güneş, kimyasal veya fiziksel çevresel faktörlerden zarar gördüğünde saçtaki keratin(protein) azalır. Saçta yavaş yavaş azalarak kaybolan keratin saçın kabuğunu açığa çıkararak ek hasarlara duyarlı hale getirir ve sonucunda saçta çukur gibi birçok nokta oluşmasına neden olur. Bu durumda keratin saçlara yeniden yüklenmesi gözeneklerin düzeltilmesine ve saç yüzeyinin toparlanmasına yardımcı olur.

Saça genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırarak onarılmasını ve güçlenmesini sağlar. Keratin saç etrafına koruyucu bir kalkan oluşturur ve saçlarınızın esnek ve genç kalmasını sağlar. Yine keratinin en belirgin faydalarını maddeleyecek olursak:

Saçların daha sağlıklı bir görünüme kavuşturur.

Yanıp kuruyan ve zarar gören saçları onarır.

Saçın ihtiyacı olan vitaminleri saça kazandırır.

Saçı besler.

Saçların daha dolgun ve hacimli olmasını sağlar.

Saçlarda meydana gelen pul pul dökülmeleri önleyerek onarır.

Doğal Keratin Nelerde Bulunur?

Keratin en çok lahana, brokoli, soğan, pırasa ve sarımsak gibi protein değeri yüksek olan besinlerde bulunur. Vücudunuzdaki keratin oranını yükseltmek için bu besinlerin yanında karaciğer, yoğurt ve süt keratin içeren diğer besinlerdir. Özellikle A vitamini yüksek olan meyve ve sebzeler keratin bakımından oldukça zengin besin maddeleridir. Yine turuncu renkteki meyveler de keratin bakımından oldukça zengindir.