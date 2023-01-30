Kimlik Fotokopisi Nasıl Çekilir? Yazıcıdan Arkalı Önlü ve Tek Sayfada Kimlik (Nüfus Cüzdanı) Fotokopisi Nasıl Çekilir?

Kimlik fotokopisi nasıl çekilir sorusu son zamanlarda çok sık araştırılmıştır. Pek çok özel veya resmi kurum tarafından istenen kimlik fotokopilerinin büyük önemi vardır. Bir işe başvurmak veya eğitim kurumuna öğrenci olarak kayıt olmak isteyen kişilerden ilk istenen belgeler arasında kimlik fotokopisi vardır. Evinde yazıcı olan ve kimlik fotokopisi çıkarmak isteyen kişiler, yazıcıdan nüfus cüzdanı fotokopisi nasıl çekilir sorusuna cevap aramıştır. İnternette araştırma yapan kişiler tek sayfada kimlik fotokopisi çekme konusu ile ilgili çeşitli araştırmalara denk gelecektir. Peki yazıcıdan arkalı önlü ve tek sayfada kimlik yani nüfus cüzdanı fotokopisi nasıl çekilir sorusuna dair merak edilenler...

Kimlik Fotokopisi Nasıl Çekilir?

Pek çok kurum tarafından istenen belgeler arasına kimlik fotokopisi de yer alır. Özel veya devlet kurumlarında istenen kimlik fotokopisi internette araştırılmıştır. Yazıcıdan kimlik fotokopisi nasıl çekilir sorusuna cevap arayanlar, internete başvurmuştur. Bunun için belirli adımları takip etmekte fayda var. Kimlik fotokopisi çekmek için öncelikle yazıcının açık olduğundan emin olun. Bir kâğıt yerleştirin ve giriş ekranında kopya seçeneğini belirleyin. Daha sonra ekrandaki yönergeleri kontrol edin ve OK tuşuna basın. Ayarları da gerektiği şekilde belirleyin ve kopya sayısı vs ayarlayın. Fotokopinin rengini de ayarlamak isteyenler renkli kopyalama için Renk (color) seçeneğine tıklayın veya siyah beyaz kopyalama için Siyah (black) seçeneğine tıklayın.

Yazıcıdan Tek Sayfada Arkalı Önlü Kimlik Fotokopisi Nasıl Çekilir?

Yazıcıdan tek sayfada arkalı önlü kimlik fotokopisi çektirmek isteyen kişiler, bunun hakkında araştırma yapmıştır. Yazıcıdan kimlik fotokopisi çektirmek için kimlik kartını tarayıcı camın sol alt köşesine yerleştirin. Tarayıcının kapağını kapatın ve yazıcı kontrol panelindeki ana ekranda bulunan kopyala düğmesine tıklayın. Ardından kopyalama düğmesine dokunun ve yazıcının kimlik fotokopisini çekmesini bekleyin.