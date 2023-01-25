Kimya Mühendisi Ne İş Yapar? Kimya Mühendisliği Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Kimya mühendisi ne iş yapar için belirli bir liste oluşturabilir. Aslında çalışacağı alan az çok bellidir. Dolayısıyla kimya mühendisliği mezunu ne iş yapar hakkında belirli kategoriler mevcuttur. Sayısal bölümlere nazaran sözel bölümlerin daha aktif alternatiflere sahip olduğu söylenebilir. Yani kimya mühendisliği mezunu ne yapar sözel alanlara göre biraz daha kısıtlıdır. Bu sebeple de kimya mühendisliği bölümü iş imkanları bulmak için biraz daha fazla efor sarf etmek gerekir.

Kimya Mühendisi Ne İş Yapar?

Üniversitede ve hatta lisede okunan her bölümün kendine göre yapacağı işler vardır. Günümüzde üniversite ya da lise bölümlerine bakıldığında bu bölümlerin çok fazla alt kategorilere ayrıldığını görürüz. Aslında bu durum her bölümde ve bölümlerin alt alanlarında uzmanlaşan kişileri yetiştirmektedir. Dolayısıyla iş imkanları, olanakları ve çeşitleri bu noktada değişim göstermektedir. Kimya mühendisi içinde bu durum geçerlidir. Mühendislik doğası gereği ve bölümüne göre çeşitli laboratuvar ortamlarında deneylerle öğrencilere bir şeyler öğretilir. Dolayısıyla bu laboratuvar ortamlarında bir inceleme ve araştırma söz konusudur. Kimya mühendisinin yaptığı iş de maddeleri incelemektir. Bu maddeleri incelerken ise kimyasal ve fiziksel süreçlerine odaklanır. Ayrıca günümüz de dikkat çeken teknolojiye de birtakım katkıları kimya mühendisliğinden mezun olan bireyler yapmaktadır.

Kimya Mühendisliği Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Kimya mühendisliğinin ders programları analiz edildiğinde hem matematiğe yönelik hem fiziğe yönelik hem de kimyaya yönelik derslerin varlığından söz etmek mümkündür. Dolayısıyla kimya mühendisi mezun olduğunda ne yapacağıyla ilgili birtakım alternatifler vardır. Genel olarak neredeyse her bölümün hem özelde hem de kamuda yani devlette birtakım iş imkanları vardır. Kimya mühendisliğinin de devlette ve özel de iş imkanları vardır. Örneğin kimya mühendisliğinden mezun olan biri özel olarak fabrikalarda çalışabilir. Fabrikalarda çalışırken yapacağı iş maddelerin daha iyi hale yani kullanışlı hale getirilmesini sağlamaktır. Yine devlette çalışacak kimya mühendislerin yapacakları iş tanımları da özeldekiyle aynı olacaktır.