KİOSK Ne Demek? KİOSK Cihazı Nedir, Ne İşe Yarar, Nerelerde Bulunur?

Devlet kurumlarında sıra beklememek için kullandığımız cihazlar işlerimizi de kolaylaştırmıştır. Hayatımızı kolaylaştırmak adına pek çok kurumda kullanılan Kiosk cihazının ne demek olduğu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Nüfus müdürlüklerinde de çok sık kullanılan Kiosk cihazı, ismini bilmesek bile kullandığımız cihazlardan birisidir. Bazı sektörlerde çok sık kullanılan bu cihazın Türkçe ismi genelde farklı bilinmektedir. Mimaride de kullanılan Kiosk nedir sorusu da çok merak edilmiştir. Kiosk cihazını bazı sektörlerde gören ve ne amaçla kullanıldığını bilmeyen kullanıcılar bu konu hakkında internete başvurmuştur. O halde Kiosk cihazı nedir, ne işe yarar ve nerelerde bulunur? Kiosk ne demek sorusu etrafında merak edilenler yazımızın devamında.

KİOSK Ne Demek?

Kiosk cihazının ne demek olduğunu bilmeyen kişiler bu konu hakkında internete başvurmuştur. Türkçe anlamı köşk olan Kiosk, bu anlamdan farklı bir özelliğe sahiptir. Bir cihaz türü olan Kiosk, yeni kimlik çıkarma işlemlerinde kullanılan, dokunmatik ekran ve klavyeden oluşan bir sistemdir. Bir işlem için sıra beklemek yerine bu cihazlardan numara almak işlemi de kolaylaştıracaktır. Ana bilgisayara entegre bir şekilde çalışan bu cihazlar, tuşa basıldığı anda sıralamaya göre bunu ekrana yansıtır. Pek çok devlet dairesinde işlemler Kiosk cihazı yardımı ile yapılmaktadır.

Kiosk Cihazı Ne İşe Yarar?

Hayatımızı kolaylaştıran Kiosk cihazının ne işe yaradığı çok sık sorgulanmıştır. Adını daha önce duymamış olsanız da bu cihazlarla devlet kurumlarında karşılaşmış olma ihtimaliniz yüksektir. Bankadaki sıramatikler olmak üzere Kiosk cihazları sıra almak üzere kullanılan cihazlardır. Bu da işlemlerinizi daha kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. İnsanların üzerindeki iş yükünü hafifletmek amacıyla tasarlanan bu cihazlarda iş gücünden de tasarruf etmek amaçlanmıştır. Kiosk cihazı bir başvuru sistemine dayalıdır. Randevusu sisteme işlenen vatandaş, Nüfus Müdürlüğüne giderek bu cihaz üzerinden randevusunu onaylar ve işlemi hakkında bir bilgilendirme kâğıdı alır.

Kiosk Cihazı Nerelerde Bulunur?

İşlerimizin yolunda gitmesi ve zamandan tasarruf sağlaması açısından Kiosk cihazları pek çok sektörde kullanılır. İşlerimizi daha kolay ve seri bir şekilde halledebilmemiz için tasarlanan bu cihazlar, pek çok zorluluğun da önüne geçmiştir. Adını bilmesek bile devlet dairelerinde gördüğümüz bu cihazların kullanımı ve nerelerde bulunduğu merak edilmiştir. Bu cihazın nerelerde bulunduğunu merak eden kullanıcılar bunun hakkında araştırma yapmıştır. Kiosk cihazının bulunduğu yerler ise; devlet kurumu, bankalar, hizmet sektörü, oyun sektörü (oyunmatikler), belediyeler şeklinde değişkenlik gösterecektir.