Kocatepe Camii Nerede? Yol Tarifi İle Ankara Kocatepe Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Kocatepe Camii nerede sorusuna cevap bulmak adına küçük bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Kocatepe cami hangi ilçede diye merak ediyorsanız küçük bir şehir haritası incelemesi de yapabilirsiniz. Kocatepe camiini kim yapmıştır? Kocatepe camii'nin özellikleri büyük küçük herkesin ilgisini çeker. Söz konusu eser Cumhuriyetin ilk yıllarının önemli ibadethaneleri arasındadır. Kocatepe camine nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kocatepe Camii Nerede?

Türkler, geçmişten günümüze ibadethane inşasına özel önem vermiştir. Bu ibadethaneler içinde de camilerin yeri çok özeldir. Kocatepe Camii, Cumhuriyet dönemi mimarisinin en güzel eserlerinden biridir. Söz konusu cami, ibadet maksadının yanı sıra turistler tarafından da beğenilerek ziyaret edilir. Caminin mimari özellikleri ve konum yapısı da yapılan araştırmalarda dikkat çeken hususlar arasındadır.

Kocatepe Camii, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunur. Kocatepe, adından da anlaşılacağı gibi Ankara'nın yüksek noktalarından biridir. Cami, Turgut Özal döneminde tasarlanmış ve yine o dönemde ibadete açılmıştır. Merkezi bir konumda yer alan cami, özellikle protokolün katılımının söz konusu olduğu cenaze gibi organizasyonlara ev sahipliği yapar.

Kocatepe Camine Nasıl Gidilir?

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı olan Kocatepe semtinde yer alan Kocatepe Camii, merkezi konumda olması nedeniyle ulaşımın da kolay olduğu bir konumdadır. Ankara'nın Kızılay semtine ulaştıktan sonra yürüyerek dahi bu camiye ulaşabilirsiniz. Dilerseniz Kızılay'dan Kocatepe minibüs ya da otobüsleri ile de bu caminin bulunduğu yere ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kocatepe Camii'nin Özellikleri

Kocatepe Camii'nin inşasına 1967 yılında başlanmıştır. Caminin inşası için çizilen ilk proje fazla modern olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir. Sonradan çizilen proje ile caminin inşasına başlanmıştır. Caminin tamamlanması yaklaşık 20 yıl sürmüştür. Caminin projesi beklenenden uzun sürmüştür. Caminin özellikleri ise herkesin dikkatini çeker. Söz konusu özellikler aşağıda sıralanmıştır.

Caminin 4 adet minaresi vardır.

Caminin minaresinin yüksekliği 88 metredir.

Kocatepe Camii'nin 4 adet yarım kubbesi vardır.

Minarelerin şerefelerine ulaşmak için asansör yapılmıştır.

Caminin avize ve süslemeleri özel olarak tasarlanıp üretilmiştir.

Camideki çini süslemeleri çok özeldir.

Caminin mimarı Hüsrev Tarla ve Fatih Uluengin'dir.

Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılmıştır.

Caminin kapasitesi 24 bin kişidir.

Kocatepe Camii, eşsiz mimarisi ile görenlerin hayran kaldığı bir yapıttır. Cami işlemeleri, devasa büyüklükteki minareleri ve çevre düzenlemesi ile dikkat çekmektedir. Cami ibadethanede olduğu kadar turist ziyaretlerinde de ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Ankara'ya geldiğinizde camiyi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.