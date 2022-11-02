Kombi, gaz ile ilgili bir arıza sebebiyle veya cihaz parçalarında sorun olduğunda ateşleme yapmayabilir. Kombi ateşleme yapmadığında öncelikle birkaç müdahalede bulunabilir ve eğer müdahaleleriniz yetersiz kalırsa yetkili servisi arayabilirsiniz. Kombi ateşleme yapmıyor, ne yapmalıyım? Kombi neden ateşleme yapmaz, nasıl çözülür? Gibi soruların cevaplarını ise bu yazımızda derledik.

Kombi Neden Ateşleme Yapmaz?

Uzmanlara göre, kombinin ateşleme yapmamasının birçok nedeni olabilir. Bu nedenlerden birkaçı ise şunlardır:

Kombinin gaz girişleri kapalı ise

Gaz ile ilgili herhangi bir sıkıntı mevcut ise

Parçalarda bir sorun varsa

Kombinin ana kartında bir arıza varsa

Kombi bacası tıkalı ise

Kombinin ateşleme elektrotu arızalanmışsa

Su basınç seviyesi belirli sınırların altına düşmüşse, kombi ateşleme yapmaz.

Kombi Ateşleme Arızası Nasıl Çözülür?

Kombi ateşleme yapmıyor ise yetkili servisi çağırmadan önce kullanıcı olarak birkaç müdahalede bulunabilirsiniz. Bu müdahaleler sırasıyla şunlardır: