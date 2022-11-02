Kombi, gaz ile ilgili bir arıza sebebiyle veya cihaz parçalarında sorun olduğunda ateşleme yapmayabilir. Kombi ateşleme yapmadığında öncelikle birkaç müdahalede bulunabilir ve eğer müdahaleleriniz yetersiz kalırsa yetkili servisi arayabilirsiniz. Kombi ateşleme yapmıyor, ne yapmalıyım? Kombi neden ateşleme yapmaz, nasıl çözülür? Gibi soruların cevaplarını ise bu yazımızda derledik.
Kombi Neden Ateşleme Yapmaz?
Uzmanlara göre, kombinin ateşleme yapmamasının birçok nedeni olabilir. Bu nedenlerden birkaçı ise şunlardır:
- Kombinin gaz girişleri kapalı ise
- Gaz ile ilgili herhangi bir sıkıntı mevcut ise
- Parçalarda bir sorun varsa
- Kombinin ana kartında bir arıza varsa
- Kombi bacası tıkalı ise
- Kombinin ateşleme elektrotu arızalanmışsa
- Su basınç seviyesi belirli sınırların altına düşmüşse, kombi ateşleme yapmaz.
Kombi Ateşleme Arızası Nasıl Çözülür?
Kombi ateşleme yapmıyor ise yetkili servisi çağırmadan önce kullanıcı olarak birkaç müdahalede bulunabilirsiniz. Bu müdahaleler sırasıyla şunlardır:
- Eğer dairenizde başka doğalgazlı bir cihaz varsa; bu cihazın çalışıp çalışmadığına bakarak dairenizde gaz kesintisi olup olmadığını anlayabilirsiniz. Sonrasında ise dış kapının yanında yer alan gaz vanasını kontrol edebilirsiniz. Eğer gaz vanası boruyla aynı hizada ise açık, ters yöndeyse kapalı anlamına gelmektedir. Gaz vanası açık ancak buna rağmen cihaz çalışmıyor ve kombi ateşleme yapmıyor ise gazınız kesilmiş olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, doğalgaz firmasını arayarak yardım alabilirsiniz. Cihaz çalışıyor ise dairenizde gaz var demektir ve bu durumda kombiyi resetlemeniz gerekmektedir. Resetleme işlemini birkaç kez tekrar ettikten sonra düzelme olmadıysa yetkili kombi servisiyle irtibata geçmelisiniz.
- Eğer dairede herhangi bir doğalgazlı başka cihaz yoksa; kombi yanında bulunan gaz vanası ve dış kapının yanında yer alan gaz vanasını kontrol ederek gaz gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Gazınız kesilmemiş veya herhangi bir arıza yoksa yine resetleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Resetleme işleminden sonra ise herhangi bir düzelme görülmezse yetkili kombi servisiyle irtibata geçmelisiniz.