Kombi Barı Kaç Olmalı? Kombi Su Basıncı Neden Düşer, Düşerse Ne Olur ve Nasıl Yükseltilir?

Kombi barı kaç olmalı hakkında 1 ile 2 bar seviye aralığından bahsedilmektedir. Bu seviyeler dışındaki bir bar seviyesi bizleri kombi basıncı neden düşer sorusuna yönlendirir. Kombi içindeki havanın eksilmesi bar seviyesinin 1'in altında olması demektir. Dolayısıyla kombi su basıncı neden düşer sorusu diğer soruyla aynı yanıtı paylaşır. Kombinin çalışmaması, kombi su basıncı düşerse ne olur için yaşanılan bir durumdur. Kombi su basıncı düşünce ne yapmalı ya da yapılmadığını öğrenmek bu nedenle faydalı olacaktır. Kombiye su basma ne sıklıkla yapılır ve nasıl yapılır, dikkat edilmesi gerekenler listesindedir.

Kombi Barı Kaç Olmalı?

Her mevsime geçişte farklı sorunlar ve mevsime yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Kombi için yapılan araştırmalar da bu yönde olmuştur. Kombi kış aylarında hem sıcak suyun olmasını sağlar hem de evin ısınmasını sağlamaktadır. Kombinin içi birtakım sistemlerden oluşmaktadır. Haliyle bu sistem bazen aksaklıklara uğramaktadır. Sistemde yaşanan bu aksaklıklar bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Kombi barının düşmesi bahsedilen duruma en büyük örnektir. Normalde herhangi bir kombinin barı 1 ve 2 seviyesi aralığında olması gerekmektedir. Sıcak suyun olması ve bir evin ısınabilmesi için bu bar seviye aralığı şarttır. Yine bar seviyesinin 1.2 ve 1.5 olması gerektiği düşünülmektedir. Eğer ki barın seviyesi bahsedilen seviyelerin çok fazla üstünde ve altına çıkarsa kombiye gerekli işlem yapılmalıdır.

Kombi Su Basıncı Neden Düşer?

Her beşerî sistemde olduğu gibi kombide de bazen bazı nedenlerden problemler çıkmaktadır. Tabii her problemin bir anlamı vardır. Bu kombi basıncı neden düşer sorusu için de geçerlidir. Kombi su basıncı demek aslında direkt olarak basıncın su miktarı ile ilişkilidir. Normalde kombinin çalışma mekanizması belli bir miktar su ile devir dayım şeklinde çalışmaktadır. Kombi su basıncının neden düştüğü hakkında tesisatta yaşanan kaçaktan kaynaklı olduğuna yönelik bilgiler vardır.

Kombi Su Basıncı Düşerse Ne Olur ve Nasıl Yükseltilir?

Kombi su basıncı düştüğü takdirde kombiye ait sistemde aksaklık yaşanacak ve makine çalışmayacaktır. Genel olarak kombinin su basıncı düştüğünde çalışmaması, her kombi çeşidi için ortak bir sorundur. Su basıncın düşmesi ve kombinin çalışmaması olacak kötü bir olayın önüne engel olmaktadır. Yani aslında kombinin çalışmaması güvenlikten dolayıdır. Kombi basıncı düştüğü takdirde yükseltmek için ise kombinin altındaki vana ile su miktarının yükselmesi sağlanır. Vana çevrilerek yukarıda belirtilen bar seviyesine yani 1 ve 2 arasındaki bar seviyesine getirilmesi gerekmektedir.