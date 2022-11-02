Kombi Nasıl Açılır? Kombi Nasıl Çalışır, Sıcak Su ve Petekler Nereden Açılır?

Soğuktan donmak üzeresiniz veya duş alabilmek için sıcak suya ihtiyacınız var ancak kombi nasıl çalışır bilmiyorsunuz. Kombiyi nasıl çalıştıracağınız ile ilgili hiçbir fikriniz yok ve internette bir sürü yanlış yönlendirmeyle karşılaştığınız için bu işi bir türlü beceremediniz. Gelin size doğru bilgilerden oluşan kombi nasıl açılır sorusunun yanıtını aktaralım. İşte kombiyi çalıştırma adımları ile kombi nasıl çalışır, sıcak su ve petekler nereden açılır sorusunun yanıtı!

Kombi Nasıl Çalışır?

Kombi; fan, prosestat, ana eşanjör, emniyet ventili, brülör, gaz valfi, üç yollu vana, genleşme tankı, pompa, plaka eşanjör, elektronik kart ve su akış sensörü gibi parçalardan oluşan elektronik bir cihazdır. Evin veya bulunulan ortamın ısısının arttırılmasında ve sıcak su ihtiyacının giderilmesinde görev alan kombilerin tüm parçaları birlikte uyum içinde çalışırlar. Kombilerin çalıştırılma şekilleri arasında farklılıklar olsa da marka ve model fark etmeksizin bazı ortak noktalar bulunmaktadır. Bu ortak noktalar ise su basınç göstergesinin değeri ve gaz vanasının açık olmasıdır.

Kombide Sıcak Su ve Petekler Nereden Açılır?

İlk defa çalıştırılacak olan bir kombinin öncelikle su basınç bar ayarları kontrol edilmelidir. Kombi su basınç göstergesi 1,5 bar seviyesinde olmalıdır. Su basınç göstergesi 1 bar seviyesinin altında ise kombi çalışmaz ve bu durumda kombinin çalıştırılabilmesi için kombiye su basılması gerekir. Su basıncı ayarlandıktan sonra ise gaz vanasının açık olup olmadığı kontrol edilir. Gaz vanasının kapalı olması durumunda kombi yine çalışmayacaktır ancak dış kapı önündeki gaz saati vanasını da kontrol etmek gerekebilir. Su basınç göstergesinin 1,5 bar seviyesinde olması ve gaz vanasının da açık olup olmadığı kontrol edildikten sonra kombiye elektrik sağlayan şalterin açılması gerekmektedir. Bütün bu işlemler eksiksiz bir şekilde yapıldıktan sonra ise kombinizin kullanma kılavuzunda yer alan bilgilere ve niteliklerine göre tuşları kontrol ederek kombi açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kombi açma işlemi gerçekleştirildikten sonra kombiniz çalışmaya başlayacaktır. Kombiniz çalışmaya başladıktan sonra ise cihazın özelliklerine göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kombinin dijital ekran kısmında kalorifer ve çeşme sembolü birlikte yanıyor ise bu; kombiniz kış modunda çalışıyor demektir ve hem evinizin ısısı artacak hem de musluklardan sıcak su akacak anlamına gelmektedir. Kombinin dijital ekran kısmında sadece çeşme sembolü yanıyorsa kombiniz yaz moduna geçmiş demektir ve bu durumda sadece musluklardan sıcak su akacaktır.