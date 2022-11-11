Kombi Neden Su Akıtır? Kombi Su Akıtıyor, Ne Yapmak Gerekir, Tehlikeli mi, Çözümü Ne? k1

Kombi neden su akıtır, evinde ısınma sistemi kombi olan birçok vatandaşın yaşadığı sıkıntının neticesinde gündeme gelen bir sorudur. Zaman zaman tesisat kısmında arıza olan kombilerde su akıtma problemi yaşayan bireyler kombi su akıtıyor ne yapmalıyım sorusuyla baş başa kalmaktadır. Ayrıca, kombilerin alt kısmında elektrik aksamları da olduğu için bireyler Kombi alttan su akıtıyor tehlikeli mi diyerek tedirgin olmaktadır. Gelin hep birlikte kombi neden su akıtır sorusunun yanıtlarına göz gezdirelim.

Kombi Neden Su Akıtır, Tehlikeli Mi?

Malum havalar soğudu, beklenen kış günleri kapıda. Durum böyleyken pek çok birey, evlerinin kombisinin ne durumda olduğunu, herhangi bir arızası olup olmadığını kontrol etmekte. Kombiler zaman zaman arıza yapabilirler, bu arızalardan birisi de kombinin su akıtmasıdır. Kombiden sık akma sıkıntısı, birçok nedene bağlı olabilir. Tesisat arızası, bakımının yapılmaması, kombi parçalarında arıza gibi birçok sebepten kombide su akıtma meydana gelebilir.

Kombinin su akıtmasına neden olan en büyük etkenlerin başında kombi basıncında oluşan değişiklik gelir, eğer kombi basıncı 1,5 barın üzerine yükseldi ise su akıtma yapabilir. Ayrıca, tesisat hataları, parçalarda oluşan çatlak ya da kırık ve kombiye fazla su basılması da, kombiden su akmasına neden olur. Kombilerde oluşan su akıtma problemi çok büyük tehlikeler arz etmez, ancak bu problem göz ardı edildiğinde çok daha maliyetli ve sıkıntılı arızalar oluşabilir.

Kombi Su Akıttığında Ne Yapılmalı?

Kombide su akıtma arızası, tesisat ya da kombinin kendisinde oluşan bir hata yahut arızadan kaynaklanabilir. Ancak, bu arıza kaynağı ne olursa olsun bu işin uzmanlarından yardım istenmelidir. Elbette, çoğu kişi evinde oluşan herhangi bir arızayı derhal halletmek bu sıkıntıdan kurtulmak ister, ancak problemi kendi başınıza halletmeye çalışmak, onarımı çok daha zor arızalara veya ev kazalarına neden olabilir. Bu nedenle öncelikle servis çağrılarak su akmasının temel kaynak problemi tespit edilmedi, sıkıntıya göre kombi tamir uzmanları ya da tesisat ustaları çağrılmalıdır.