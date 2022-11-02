Kombi Resetleme Nasıl Yapılır? Kombi Nasıl ve Nereden Resetlenir, Ne Sıklıkla Reset Atılır?

Kombi resetleme işlemi sık sık ihtiyaç duyulabilen bir uygulamadır. Birçok farklı sebepten dolayı kombiler arızalanabilmekte ve çalışmayı durdurabilmektedir. Bu tür durumlarda kombinin yeniden çalışabilmesi için öncelikle kombi resetleme işlemine başvurulması gerekmektedir. Kombiyi resetlemek, arızanın giderilip kombinin tekrar çalışması için cihazı kapatıp açmak anlamına gelmektedir. Peki kombi nasıl ve nereden resetlenir, ne sıklıkla reset atılır? Gelin bu bilgilere hep birlikte göz atalım.

Kombi Nasıl ve Nereden Resetlenir?

Teknolojik olarak gelişmiş yapıda olan kombiler ara sıra arıza yapabilmektedir. Kombiler, birçok farklı yapının bir araya getirilmesiyle oluşturulduklarından dolayı arızalandıkları zamanlarda durumu çözmek kafa karıştırıcı olabilir. Böyle durumlarda öncelikle kombinin sıfırlanması yani kombi resetleme işlemi yapılması önerilmektedir. Her marka ve modelde kombinin kendine özgü olmak üzere farklı biçimlerde reset düğmesi bulunmakta ve gerekli durumlarda kullanılması gerekmektedir. Genelde kombilerin ön panelinde bulunan bu tuşa "açma tuşu" adı da verilmektedir. Bazı modellerde ise kombi üzerinde reset tuşu 'R' olarak görünmektedir. Herhangi bir arıza durumunda reset veya on/off tuşuna yaklaşık olarak 5 saniye kadar basılı tutarak kombi resetleme işlemi yapılmaktadır. Resetleme işlemi üst üste 3 defadan fazla uygulanmamalıdır. Cihazların marka ve modellerine göre ise bu rakam en fazla 5 olabilmektedir. Cihaza daha fazla reset işlemi uygulanması durumunda cihazda reset kilitlenmesi durumu yaşanabilir ve cihaz bloke konuma geçebilir. Bu yüzden arıza durumunda kombi resetleme işlemi 3 kez ya da en fazla 5 kez yapılmalıdır.

Kombi Resetleme Ne Sıklıkla Yapılır?

Kombiye resetleme işlemi yapmak yani kombiyi açma kapama konumuna getirmek çoğu zaman arızayı gidermektedir. Resetleme işlemi sayesinde cihaz ayarları sıfırlanır ve cihaz tekrar düzgün bir şekilde çalışmaya devam edebilir. Eğer kombinizde reset tuşu veya benzeri bir düğme yoksa kombinin şalterini kapatıp açmak da faydalı olabilmektedir. Bu işlem de yine en fazla 3 veya 5 kez tekrarlanmalıdır. Bazı arızalanma durumlarında ise kombiyi resetlemek herhangi bir şekilde işe yaramamaktadır. Eğer resetlemenize veya açıp kapatmanıza rağmen kombiniz hala çalışmıyor ise işlemi daha fazla uygulamadan kombinizin markasına ait teknik servis ile iletişime geçip destek almanız gerekmektedir.