Kombiden Sıcak Su Gelmiyor, Ne Yapmalıyım? Kombi Sıcak Su Vermiyor, Sebebi ve Çözümü Nedir?

Kombi suyu ısıtmıyor sorununun basınç ve kombi arızaları ile ilgisi olabilir. Basınçlan kaynaklı sorunlarda ısınma ile ilgili de problem yaşayabilirsiniz. Kombiden sıcak su gelmiyor sorunu ile karşılaştıysanız, ev ya da işyerinizdeki musluklardan sıcak su gelmez. Bu da kombi sıcak su vermiyor sorununun çeşitli mağduriyetlere neden olmasına sebep olur. Kombi sıcak su vermiyor ama petekler ısınıyor sorunu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Kombi Suyu Isıtmıyor Ne Yapmalıyım?

Ev ya da işyerindeki sıcak su ihtiyacını karşılamak adına kombi kullanılır. Her kullanıcı, kombinin bağlı olduğu muslukları açar açmaz sıcak suyun gelmesini ister. Kombide ısıtılan suyun musluklara ulaşması için belli bir süre gerekir. Birkaç dakika bekledikten sonra musluklara sıcak su gelir. Bu bekleme süresinin makul ölçünün dışına çıkması durumunda ise kombi suyu ısıtmıyor demektir.

Her ne kadar farklı sebepleri olsa da kombinin suyu ısıtmamasının temel nedeni sıcak su sensörünün arızalı olmasıdır. Bunun yanında kombiye gelen doğalgaz vanasının kapalı olması ya da gaz probleminden kaynaklı olarak da su ısınmaz. Bunun yanında kombinin basınç seviyesinin düşük olması da su ısınma sorununa neden olabilir. Kombi basıncının en az 1.5 bar olması gerekir.

Kombiden Sıcak Su Gelmiyor, Neden Olabilir?

Kombi ile musluklar arasındaki mesafe uzak olabilir. Bu durumda suyun musluklara ulaşma süresi de uzun olacaktır. Söz konusu durumda musluk açıldığında hemen sıcak su gelmez. Sıcak suyun musluklara ulaşması için tesisattaki soğuk suyun boşalma süresi kadar beklemek gerekir. Su, belli bir süre aktıktan sonra normal şartlarda ısınacaktır.

Sıcak suyun hiç gelmemesi durumunda yukarıda sayılan problem kaynaklarını ilk etapta kendiniz kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Basınç, doğalgaz ya da tesisattan kaynaklı sorunları kendiniz de giderebilirsiniz. Fakat kombinin basınç sensörü ya da ateşleme sistemindeki arızalarla karşılaşmanız durumunda kombi servisini aramanız gerekebilir. Kombiniz hangi marka ile o markanın servisini aramanız daha sağlıklı hizmet almanızı sağlayacaktır.

Kombi Sıcak Su Vermiyor Ama Petekler Isınıyor

Kombi ile ilgili yaşanan sorunlardan biri de kombinin petekleri ısıtması fakat musluklara sıcak su vermemesidir. Bu durumun temelinde de sıcak su sensöründe yaşanan arızalar olabilir. Ayrıca kombinin program ve ana kart arızaları da bu durumla karşılaşmanıza sebeptir. Söz konusu problem ile karşılaşılması durumunda da genellikle servis çağırmanız gerekir. Kombinizin program ayarlarının düzenlenmesi ya da ana kartının değişmesi halinde sorun çözülecektir.