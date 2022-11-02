Kombinin basıncının düşük olması durumunda cihaz çalışmayacağı için cihazın altında yer alan vanadan kombiye su basılması gerekmektedir. Kombiye su basma işlemi kolay ve güvenli bir işlem olduğundan kullanıcılar kendileri de yapabilmektedir. Ancak bu işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Kombiye su basma nasıl yapılır? Kombiye ne sıklıkla su basılır, nasıl ve nereden su verilir? Sorularına dair merak edilenler bu yazımızda sizlerle.

Kombiye Su Basma Nasıl Yapılır?

Kombinin düzgün çalışabilmesi için su seviyesinin 1.5 bar derecesinde olması gerekmektedir. Gerekli durumlarda kombiye su basmak yani basıncı arttırmak için cihazın altında yer alan vanaya benzer aparatı bulmanız gerekmektedir. Bu aparat genellikle siyah veya mavi renkte, silindir şeklinde veya klasik musluk şeklindedir. Peki kombiye su basma nasıl yapılır? Eğer kombi su basıncı düşükse, bu aparatı saat yönünün tersine döndürerek su basmak gerekir. Kombinin basıncını yeterli seviyeye (1.5) çıkardıktan sonra ise vana tam tersi yöne çevrilerek kapatılır. Böylece basınç normal seviyeye getirilmiş olur. Kombinize su basmanıza rağmen basınç seviyesi sürekli düşüyor ise veya cihazınız düzgün çalışmıyor ise yetkili servis ile görüşmenizi öneririz.

Kombiye Ne Sıklıkla Su Basılır?

Kombiye ne sıklıkla su basılır sorusuna gelindiğinde ise su seviyesini arttırmak için belirli bir zaman dilimi olmadığı görülmektedir. Ortalama bir kombinin su basıncı 2-3 ayda bir düşme eğilimi gösterdiğinden bu durumla karşılaşıldığında basınç arttırmak için kombiye su verilmesi gerekmektedir.