Komi Ne İş Yapar? Kominin Görevleri Nelerdir, Garson İle Farkı Nedir?

Günümüzde birçok restoranda bu tabiri duyuyoruz. Genelde yeni başlayanlara verilen bu görev, mutfak ya da servis kısmında çalışır. Aynı zamanda müşterilerle içli – dışlı bir şekilde görevini devam ettirir. Garson kominin üstüdür, komi garsona yardım eder bu da komi mi üstün garson mu sorusunun cevabı olmaktadır. Bu iş üzerine çalışmak isteyenler mutfak komi ne iş yapar sorusunun cevabını da merak etmektedir. Aşağıdaki yazımızda bu soruların hepsine cevap bulabilirsiniz. Hadi gelin komi ne iş yapar adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Komi Ne Demek?

Komi, genellikle restoranların mutfak ya da servis kısmında çalışıp, aşçı ve garsonlara yardımcı olan kişi olarak bilinmektedir. Servis komisi ve mutfak komisi olarak iki ayrı komi çeşidi bulunmaktadır. Servis kısmında çalışan komilerin görevleri; masayı toplar ve garsonlara yardımcı eleman şeklinde ilerler. Mutfak kısmında çalışanlar komiler ise aşçıya yardım eder. Yemeğe hazırlık kısmında eksikleri, basit işlemleri yapar.

Komi Ne İş Yapar?

Komilerin görevleri çalıştığı kısma göre değişmektedir. Mutfakta çalışan kominin kendine ait görevleri vardır, servis komisinin ise kendine ait başka görevleri vardır. Bu iki kavram birbiriyle karıştırılmamalıdır. Mutfak komisi yemeğe yapılış kısmında görev alır, servis komisi ise garsona yardımcı olur. Mutfak komisin görevleri ve sorumlulukları şöyle sıralanabilir:

Sebze, meyve, kırmızı et ve balıklarla ilgili istenen kesme ya da parçalama gibi hazırlıkları hazır hale getirmede yardımcı olma,

Fırın ya da ocak üstünde yer alan pişirme gereçlerinin istenen sıcaklığa getirilmesine yardımcı olmak,

Mutfağın temiz ve hijyen kurallarına uyan bir şekile getirilmesini yani toparlanmasını sağlar.

Servis kısmında görev alan komilerin sorumlulukları şöyle sıralanabilir:

Garsonların sunulacak ürünleri almasında yardımcı rol oynamak,

Siparişlerin takibini gerçekleştirmek ve de garsonları bu konu hakkında bilgilendirmek,

Müşterilerin kirli tabak, çatal ya da bıçaklarını masadan kaldırıp, masayı silmek görevlerinden bir tanesidir.

Kominin Garson İle Farkı Nedir?

Garsonlar ile komiler sıkça karıştırılan iki kavram olarak gündeme gelmektedir. Görev tanımları oldukça birbirine benzer fakat bu iki meslek arasında bir takım farklılıklar da bulunmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse; komiler, servis öncesinde masanın düzenini kontrol eder, kirli tabakları, çatalları kaldırır ve masayı siler. Garsonlar ise servis öncesinde müşterilerden sipariş alarak çalışan komi arkadaşa iletirler. Yani müşterilerle karşılıklı iletişime geçen kişi garson çalışanıdır. Komiler sadece siparişi mutfağa iletir ve çıkan siparişi mutfaktan getirmekle yükümlüdür. Komiler bir nevi garsona bağlıdırlar. Garson olmadan sipariş alamazlar. Müşteriyle iletişime geçemezler fakat müşteriler su, ekmek, peçete gibi şeyler istediklerinde komiler bu istekleri yerine getirebilme yetkisine sahiptir. Yani kısaca komi garsona yardımcı olmakla mükelleftir. Garson kominin bir üst mertebesi olarak geçer ve garson komiyi yönlendirir.

Komilerde Olması Gereken Özellikler