Kondansatör Ne İşe Yarar? Motor Kondansatör Ne İçin Kullanılır, Olmazsa Ne Olur?

Elektrik devrelerinde kullanılan devre elemanlarının farklı farklı işlevleri vardır. Kondansatör ne işe yarar, sorusuna elektrik devrelerinde devre elemanlarından biri olduğu yanıtını veririz. Motor Kondansatör ne için kullanılır, sorusuna elektrik devrelerinde gerilimi düzenler ve güç kaynaklarını filtreler yanıtını veririz. Kondansatör olmazsa ne olur, sorusuna ise devre çalışmaya devam etse de çalışan devrede gerilimin dalgalı olabileceği yanıtını veririz.
Elektronların kutuplaşarak elektrik enerjisini elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka arasına yerleştirilmesiyle meydana getirilen temel elektrik elektronik devre elemanına kondansatör denir. 18. yüzyılda icat edilip geliştirilmeye başlanmış ve günümüzde teknolojinin ilerlemesinde büyük önemi olan elektrik elektronik dallarının en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kondansatör sembolü "C", birimi "Farad"dır. İki metal tabaka arasına bir yalıtkan malzeme yerleştirmek suretiyle icat edilen kondansatörler, büyük bir sanayi alanı oluşturmuştur. Kondansatör çeşitleri şekildedir:
Kondansatörden akım geçebilmesinin tek şartı, uçları arasındaki gerilim farkının değişmesidir. Bu gerilim farkı aynı kaldığı müddetçe, kondansatör depoladığı yükü boşaltmaz, tıkama görevi görüp devreden akım geçmesine engel olur. Matematiksel ifadede de görüldüğü gibi, gerilim değişmediği zaman türev ifadesi 0 olarak dışarı çıkar ve akımın da 0 olmasına neden olur, böylece devreden akım akmaz. Kondansatörün matematiksel ifadeleri ve pratik anlamda bu ifadelerin ne anlamlara geldiği bilgilerinin ışığında, kondansatörler çeşitli amaçlarla birçok kullanım alanı bulur. Bu kullanım alanlarını belirleyen özellikler; elektrik enerjisini plakaları arasındaki depolayabilmek, kısa devre anında bu enerjiyi çok hızlı boşaltabilmek, AC akımı geçirip DC akımı engellemek, faz kayması oluşturmak ve reaktif gücü depolayabilmek olarak sıralanabilir.
Devrede kondansatör olmazsa devre çalışır. Fakat ac-dc dönüşümde kondansatör filtre amacıyla kullanılır. Burada kullanılmazsa devre çalışır ancak çıkış gerilimi dalgalı olur. Örneğin amfi devresinde kondansatör kuplaj amaçlı kullanıldıysa orada kondansatör kullanılmazsa devre çalışmaz. AC ve DC sinyaller birbirine karışır. Belli limitler içinde farklı kondansatör kullanabilirsiniz ama bu durum tamamen kullanım yerine bağlı. Dalgalı dc gerilimi filtrelerken yakın değerde kondansatör kullanabilirsiniz. Ancak bu bir osilatör devresinde kullanılan bir kondansatör ise istediğiniz frekanstaki sinyali elde etmek için tam değerinde kondansatör kullanmalısınız.