Konya’nın Neyi Meşhur? Konya’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Nelerdir?

Konya'nın neyi meşhur eğer ki bu yemekse etli ekmek gezilecek bir yer ise Mevlâna Müzesi ve Türbesinden bahsetmek mümkündür. Konya ne ile ünlü olduğu bahsedilen iki özellikten başka unsurları da kapsamaktadır. Konya'nın yöresel yemekleri de ele alınırsa Konya'dan yiyecek ne alınır çeşidi oldukça fazla olacaktır. Konya'nın nesi meşhur olduğu ilin başlı başına karakteristik özelliğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Konya neyi meşhur, dikkat çekici soru olup cevap hazırlamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Konya'nın Neyi Meşhur?

Konya kültürel olarak kendini öne çıkaran bir ilimizdir. Konya'nın tarihsel temelini oldukça önemli isimler oluşturmaktadır. Birçok alimler ve veliler bu ilde yaşamıştır. Bu noktada şekillenen ve bilinen bir il olmuştur. Konya'nın neyi meşhur olduğu konusunda tek bir maddeden bahsedilemez. Çünkü bir yerin kendine özgü yöresel yemekleri, içecekleri ve gezilecek yerleri gibi kategoriler, meşhur kavramını nitelemektedir. Dolayısıyla Konya'ya özgü yöresel yemekler, tatlılar, gezilecek yerler ve hediyelik eşyalar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Konya'nın Yöresel Yemekleri ve Tatlıları

Konya'nın yöresel yemeklerinde bamya çorbası, batırık, düğün pilavı, çebiç, etli ekmek, arabaşı çorbası, su böreği, fırın kebabı, Mevlâna böreği, papara, tirit, kaygana, sac böreği, batırık, kabak kayganası, etli topalak çorbası, erişteli yoğurt çorbası vardır. Konya'nın yöresel tatlılarında ise höşmerim tatlısı, sac arası, kaymaklı sac arası, sac arası sarma, dilber dudağı tatlısı, fırında sütlaç vardır.

Konya'nın Meşhur Yerleri ve Hediyelikleri

Konya'nın meşhur gezilecek yerlerinde Mevlana Müzesi ve Türbesi, Alaeddin Tepesi, Karatay Müzesi, İnce Minareli Medrese, Selimiye Cami, Atatürk Evi Müzesi, Meram Bağları, Sille Köyü, Kilistra Antik Kenti Ve Kaya Mezarları, Nasreddin Hoca Türbesi, Karapınar Çölü, Nasreddin Hoca Arkeoloji Ve Etnografya Müzesi, Beyşehir Gölü Milli Parkı, Yerköprü Şelalesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Japon Parkı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 80 Binde Devri Alem Parkı, Konya Bilim Merkezi, Çatalhöyük Neolitik Kentidir.

Konya hediyelik eşyalar için magnetler, Mevlâna bibloları, tulum peyniri, takı ve kumaşlar, Mevlâna şekeri ve lokumları ve Konya gevreği tercih edilmektedir.