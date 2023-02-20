Köpekler Neden Kusar? Yetişkin ve Yavru Köpek Kusmasına Ne İyi Gelir?

Köpekler neden kusar sorusunun yanıtı her köpekte farklı olabilir. Köpeklerin cinsi, yaşı ve beslenme şekli bu soruların net yanıtları arasında yer alır. Köpeklerin kusmasına ne iyi gelir, nasıl geçer sorusuna yanıt vermek için ilk olarak kusmanın nedenlerine bakmak gerekir. Köpeğinizin beslenme şekliyse bu süreçte en önemli noktalardandır.Yetişkin ve yavru köpek kusmasına ne iyi gelir sorusuna verilebilecek yanıtları yazımızdan okuyabilirsiniz.

Köpekler Neden Kusar?

Evlerde en çok beslenen canlılardan biri olan köpekler son derece sevimli canlılardır. Ancak dışarıda ya da evde beslenmesi fark edilmeksizin çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar arasında en çok karşılaşılan durum kusmadır. Köpeklerin kusması farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Eğer zehirlenme durumu söz konusu değil ise çok ciddi bir durum ortaya çıkarmayabilir. Ancak yine de sevimli dostları böyle durumlarda veterinere götürmek önemlidir. Köpeklerin kusmasının nedenleri arasında şunlar yer alır:

Hızlı yemek yeme alışkanlıkları

Aşırı ot tüketme durumu

Arabanın köpekleri tutması

Yemek sonrası egzersiz

Çeşitli hastalıklar

Enfeksiyonlar

Zehirlenmeler

Bu durumlar içerisinde en riskli olan durum köpeklerin zehirlenmesidir. Eğer zehirlenmeden şüphelendiğiniz bir durum olursa ve 2 günden daha uzun süredir köpeğiniz kusuyor ise mutlaka veteriner hekime danışmanız gerekir.

Yavru Köpekler Neden Kusar?

Kusma problemi yavru köpeklerde sıklıkla karşılaşılan durumlar içerisinde yer alır. Yavruların kusma ve ishalden mustarip olması durumunda kişiler birtakım önlemler almalıdır. Genelde sahibini ve evini değiştiren yavru köpekler strese girdiklerinde bu problemle karşı karşıya kalabilirler. Aynı zamanda bakteriyel durumlar, viral enfeksiyonlar da köpeklerin kusmasına neden olabilir. Diyette aniden ortaya çıkan değişimler de yavru köpeklerin kusma problemi yaşamasına neden olabilir. Bu sayılan durumların tamamı aynı zamanda yetişkin köpekler için de geçerlidir. Distemper ve Parvoviral Enterit gibi hastalıklar da yine köpeklerde kusmaların ortaya çıkmasına neden olan ölümcül hastalıklardır.

Köpeklerin Kusması Nasıl Önlenir?

Köpeklerin kusmasına iyi gelebilecek bir yöntem arayışında olan kişilerin ilk olarak köpeklerin neden kustuğunu öğrenmesi gerekir. Nedenlerine bağlı olarak bir tedavi süreci geliştirmek mümkün olabilir. Henüz sindirilmemiş olan mama tanelerinin bulunduğu bir kusmuk şekli mamayı hızlı yediğini gösterir. Böyle durumlarda mama porsiyonlarını azaltarak, porsiyon sayısını artırabilirsiniz.

Büyük ırk köpekler mama kapları çok aşağıda olduğundan kusma durumu gösterebilirler. Böyle durumlarda mama kabını daha yukarı koymak bu sorunun giderilmesine yardımcı olur. Ancak kusma problemi devam ediyor ise veterinere danışmak gerekir.