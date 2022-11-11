Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri KPSS lise sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? 2022 Ortaöğretim KPSS sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranı
Giriş Tarihi: 11.11.2022 13:28

KPSS lise sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? 2022 Ortaöğretim KPSS sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranı

KPSS lise sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? 2022 Ortaöğretim KPSS sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranı

KPSS ortaöğretim sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Şimdi adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen tarih netleşti. Lise ortaöğretim KPSS sonuçları sorgulama için ÖSYM AİS ekranı ziyaret ediliyor. Lise mezunlarının kamuda memur kadrolarına başvurabileceği sınavın sonuçları için heyecan dorukta. Peki, 2022 ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, kaç yıl geçerli? İşte, yanıtlar…

Ortaöğretim KPSS sonuçları tarihi ÖSYM ile paylaşıldı. Aldıkları puanının ardından ilgili pozisyonlarda memur kadroları için tercihte bulunacak adaylar sık sık sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret ediyor. KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranını ziyaret eden adaylar soruyor: Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç yıl geçerli? İşte, 2022 KPSS lise sonuçları hakkında merak edilenler…

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim lise sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 2022 KPSS ortaöğretim sonuçlarının 1 Aralık 2022 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

KPSS LİSE SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü. Ancak KPSS lisans ve ön lisans sonuçları takvimde belirtildiği tarihte açıklandı.

Buna göre KPSS ortaöğretim sonuçlarının da takvimde işaret edildiği gibi 1 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS lise sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? 2022 Ortaöğretim KPSS sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA