KPSS puanı kaç sene geçerli? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli, kaç tercih yapılır?

KPSS puanı kaç sene geçerli sorusu tercih yapacak memur adayları tarafından araştırılmaya başladı. Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavlarını kapsayan KPSS lisans puanı P1, P2, P3 puan türlerinde açıklanıyor. Memur alımı tercihlerine başvuru yapacaklar KPSS puanı kaç yıl geçerli, kaç tercih yapılır, sınırı var mı gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, kılavuz ile merak edilenler…
KPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ BU YIL DEĞİŞTİ!
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile KPSS sınavı geçerlilik süresi için şu bilgileri paylaştı:
"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır.
Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."