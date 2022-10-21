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Giriş Tarihi: 21.10.2022 14:54

KPSS puanı kaç sene geçerli? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli, kaç tercih yapılır?

KPSS puanı kaç sene geçerli? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli, kaç tercih yapılır?

Uzun süredir memur adayları tarafından beklenen KPSS lisans sonuçları son dakika ÖSYM duyurusu ile açıklandı. Lisans sınavı kapsamında P1, P2, P3 puanlarını alan ve tercih yapmaya hazırlanan adaylar soruyor: KPSS puanı kaç sene geçerli? Aldıkları puanla gelecek tercihlere başvuruda bulunmak isteyenler ÖSYM bünyesinde sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS puanı kaç yıl geçerli, lisans puanı ile kaç tercih yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

KPSS puanı kaç sene geçerli sorusu tercih yapacak memur adayları tarafından araştırılmaya başladı. Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavlarını kapsayan KPSS lisans puanı P1, P2, P3 puan türlerinde açıklanıyor. Memur alımı tercihlerine başvuru yapacaklar KPSS puanı kaç yıl geçerli, kaç tercih yapılır, sınırı var mı gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, kılavuz ile merak edilenler…

KPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ BU YIL DEĞİŞTİ!

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile KPSS sınavı geçerlilik süresi için şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır.

Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ LİSANS – ÖNLİSANS?

Yapılan son açıklamayla birlikte KPSS puanlarının geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlendi. Buna göre sonuçlarını alan adaylar iki sene içerisindeki memur alımlarına başvuruda bulunabilecek.

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KPSS puanı kaç sene geçerli? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli, kaç tercih yapılır?
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