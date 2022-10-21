KPSS puanı kaç sene geçerli? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli, kaç tercih yapılır?

KPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ BU YIL DEĞİŞTİ!

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile KPSS sınavı geçerlilik süresi için şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır.

Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."