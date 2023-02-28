Kullanılabilir Bakiye Nedir? Kullanılabilir Bakiye Neden Eksiye Düşer, Hesap Bakiyesi İle Farkı Ne?

Kullanılabilir bakiye nedir sorusunun bahsedeceği şey para ile alakalıdır. Çünkü hesabımda para var ama kullanılabilir bakiye 0 neden olabilir tarzında soru yönelten biri maddi açıdan bir şeyler öğrenmek istiyordur. Bu kişi kullanılabilir bakiye neden eksiye düşer şeklinde yakınacaktır. Bunun nedeni dijital bankacılığında para kalmamasıdır. Ayrıyeten Kullanılabilir Bakiye Hesap Bakiyesi Farkı öğrenmek isteyebilir. İzlenilen bu düzen Kullanılabilir bakiye eksi nedir sonuçlarını ortaya çıkarır.

Kullanılabilir Bakiye Nedir?

Günümüzde her şeyde olduğu gibi paranın da dijital ortama geçmesi mümkün olmuştur. Buna istinaden insanların neredeyse tüm nakit paralarını bankaya yatırdıkları ve ihtiyaç dahilinde banka kartları ile alışveriş yaptıkları söylenebilir. Aynı zamanda ek olarak insanların çalıştıkları maaşlarda herhangi bir bankanın hesabına yatmaktadır. Dolayısıyla para alanındaki yeni düzen dijital mecrada işlemeye başlamıştır. Tam da bu noktada kullanılabilir bakiyenin ne olduğu sorgulanmak istenebilir. Kullanılabilir bakiye vadesiz hesap olarak nitelendirilen banka hesabın anlık bakiyesidir.

Kullanılabilir Bakiye Neden Eksiye Düşer?

Paranın bankalarda tutulması ve bankaların bu paralara ulaşımı dijital üzerinden sağlaması bazı imkanları ortaya çıkarmıştır. Örneğin harçlık avans ya da hem banka kartı hem de kredi kartının aynı dijital bankacılıkta yer alması bu durumun olumlu yanlarıdır. Bazen kullanılabilir bakiyemiz 0 olur ve paraya ihtiyaç duyarız. Eğer kullandığınız kartın harçlık avans özelliği açıksa para olmasa da kart ile alışveriş yapabilirsiniz. Bu durum avantajlıdır. Fakat karta para yattığı an harçlık avanstan harcanılan para direkt alınır ve kullanılabilir bakiye eksiye düşer. Aynı şekilde banka kartı ve kredi kartı aynı dijital bankacılıkta yer alıyorsa ve kredi kartınıza borç varsa, banka otomatik parayı çekecektir. Haliyle kullanılabilir bakiye eksiye düşecektir.

Kullanılabilir Bakiye ve Hesap Bakiyesi Farkı Nedir?

Kullanılabilir bakiyeye yönelik bilgiler bir önceki başlıklarda verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle kullanılabilir bakiye, vadesiz hesaptaki anlık bakiye durumdur. Hesap bakiyesi ise kartta bulunan paranın tamamıdır. Kullanılabilir bakiye ve hesap bakiyesi farkına örnek vererek anlatalım. Maaşınızın tutarı 10 bin olarak düşünün. Ayın 15'inde seçilen bir bankaya 10 bin maaşınız yattı. Fakat maaş yatmadan önce kredi kartınıza 3 bin borç yaptınız. Borcunuz olduğu için banka yatan 10 bin maaştan 3 bini kesti. Bu durumda kullanılabilir bakiye 7 bin hesap bakiyesi ise 10 bin olacaktır. Nasıl ki vadesiz hesaptaki anlık para kullanılabilir bakiyeyi verebiliyorsa vadeli hesapta eklenerek hesap bakiyesi ortaya çıkacaktır.