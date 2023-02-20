Kuş Kumu Ne İşe Yarar? Kuş Kumu Nedir, Nasıl Kullanılır ve Nereye Konur?

Muhabbet kuşu son derece popüler olan ve evlerde kolayca beslenen evcil hayvanlardır. Son derece hassas olan muhabbet kuşları masraflı olmasa bile, bakımının iyi yapılması son derece önemlidir. Muhabbet kuşu beslerken en çok tercih edilen ürünlerine başında kuş kumu gelir. Kuş kumu ne işe yarar sorusu ilk defa kuş besleyen kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Kuşların daha rahat sindirim yapmasını sağlayan kuş kumu mamaya karıştırılır mı sorusu da merak edilenler arasında yer almıştır. Bu konu hakkında araştırma yapan kişiler, kuş kumu olmazsa ne olur sorusuna da cevap arayacaktır. Peki kuş kumu nedir, nasıl kullanılır ve nereye konur? Bu sorulara dair merak edilenleri sizler için derledik.

Kuş Kumu Ne İşe Yarar?

Muhabbet kuşu bakımı için en sık tercih edilen kuş kumu ne işe yarar sorusu son zamanlarda çok sık araştırılmıştır. Kuşların rahat bir şekilde sindirim yapmasını sağlayan kuş kumu oldukça önemlidir. Kuşların insanlar gibi çiğneme özelliği yoktur. Onlarda sindirim ağızdan başlamaz. Muhabbet kuşlarının besinleri ilk olarak kursak bölümüne gider ve burada yiyecekleri yumuşatarak mideye gönderirler. Kuş kumu ise bu durumda kuşların rahat sindirim yapmasını sağlar. Yemek olmayan bu kuş kumları besleyici bir özelliğe sahiptir. Bu kum kuşun vitamin ve mineral almasını da sağlar. Kuş kumu, kuşların sindiirm sistemini düzenlemekle beraber, gerekli olan besin değerini de almasını sağlar. Muhbbet kuşları için son derece önemli olan kuş kumları onların fiziki ve biyolojik yapılarını da dengeler. Ayrıca tüy ve iskelet yapısını da destekleyen bir özelliğe sahiptir.

Kuş Kumu Nereye Konur ve Nasıl Kullanılır?

Kuş kumu muhabbet kuşlarına özel olarak hazırlanan ve onların yeterli besin değerlerini almasını sağlayan özel bir kumdur. Kuş kumu nereye konur ve nasıl kullanılır sorusu çok sık merak edilmiştir. Kuş kumunu kafesin içine dökmek yanlış olacaktır. Bunun için kuş kumu yemlik içine az bir miktarda sık sık konulabilir. Kuş kumunun mamayla karışmasında da herhangi bir problem yoktur. Kuş kumunu ayrı bir yere de koyabilirsiniz. Kuş kumunun çok falza kullanımı da kuşlara zarar verebilir. Bu sebeple haftada iki kere kuş kumu konulabilir. Kuş kumu konulacak yerin sık sık temizlenmesi de oldukça önemlidir. Kuş kumunun olmadığı kafeslerde kuşlarda yemi parçalamadan kusma eylemi görülür. Çok sık kusan kuşlarda genel durum hızla bozulur. Bu durumda kafese kuş kumu koymak tavsiye edilir.