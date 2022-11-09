Kütahya’nın Neyi Meşhur? Kütahya’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Kütahya'nın neyi meşhur sorusunun yanıtı, gitmeyi planlayanlar tarafından mutlaka bilinmelidir. Tarihte yolculuğa çıkaracak mekânları ile hafızalara kazınan Kütahya'nın nesi meşhur sorusuna verilebilecek yanıt oldukça fazladır. Ziyaret etmekten pişmanlık duyulmayacak bir şehir olan Kütahya nesiyle meşhur diyenler, lezzetlerini mutlaka denemelidirler. İlin en güzel tatlarını merak edenler, Kütahya'nın meşhur yemekleri neler diye düşünebilir. Kütahya'nın en ünlü hediyelikleri neler?
Kütahya'nın Antik dönemdeki ismi, "Kotiaeion"dur. Anlamı ise "Kotys'in Kenti"dir. Kotys'in, M. S. 38'de Romalılar tarafından Anadolu topraklarına gönderilen bir komutanın adı olduğu bilinir. Bu şehre ilk yerleşen topluluk Friglerdir. Daha sonra sırasıyla Hititler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Anadolu Selçuklu Devleti ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının bir parçası olmuştur. Tarihi ve doğal yapısı sayesinde turistik bir şehir olan Kütahya'nın belli başlı gezilecek yerleri arasında aşağıdakiler bulunur.
Kütahya Kalesi
Dönenler Mevlevihanesi
Kütahya Çini Müzesi
Zafertepe Anıtı
Dumlupınar Şehitliği
Kütahya Arkeoloji Müzesi
Çinili Camii
Aizanoi Antik Kenti
Macar Evi Müzesi
Domaniç Ormanları
Yeniköy Peribacaları
Çiniciler Çarşısı
Yoncalı Kaplıcaları
Frig Vadisi
Ege'nin en güzel şehirlerinden biri olan Kütahya'da, ağız sulandıran pek çok yemek vardır. Her ne kadar Ege'ye ait olsa da İç Anadolu'ya yakın olması, mutfağını ve kültürünü bir hayli etkilemiştir. Etli ve hamur işi yemeklerin ağırlıkta olduğu yemekleri, doyurucu ve bir o kadar lezzetlidir. Bölgenin en önemli bitkilerinden olan haşhaşı, çeşitli tariflerde görmek mümkündür. Aşağıda Kütahya'nın en ünlü yemekleri verilmiştir.
Gökçümen Hamursuzu
Tosunum Böreği
Sıkıcık Çorbası
Kızılcık Tarhanası
Küp Kebabı
Dövmeç
Göveç
Sini Mantısı
Cimcik
Ispanaklı Şibit
Dolamber Böreği
Haşhaşlı Gözleme
Ilıbada Dolması
Tirit
Sütlü İncir Tatlısı
Yufka Tatlısı
Gelincik ve Gül Şurubu
Hekmane Erik Hoşafı
Osmanlı döneminden kalma kültürel değerleri ayakta tutmaya çalışan Kütahya'da, gelenek ve göreneklere hala önem verildiği görülür. Bu durum, büyük ölçüde günlük hayatta kullanılan eşyalara ve hediyeliklere de yansımıştır. Kütahya'da, motifli, desenli, nakışlı, işlemeli kısacası el işçiliğinin en nadide örneklerine rastlamak mümkündür. Otantik ürünlerin yoğun olduğu şehrin çarşılarında bulunabilecek en önemli ürünler şunlardır:
Çini, Seramik ve Porselen ürünler
Kütahya'yı yansıtan magnetler
Gediz ve Tavşanlı Tarhanası
Tavşanlı Leblebisi
Helva
Çay ve Fincan Takımı
Biblolar, Heykeller ve Vazolar
Tabak, Kase, Küllük
Takılar
Ev Aksesuarları
Danteller
El Dokuması Masa Örtüleri