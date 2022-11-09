Kütahya’nın Neyi Meşhur? Kütahya’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Kütahya'nın neyi meşhur sorusunun yanıtı, gitmeyi planlayanlar tarafından mutlaka bilinmelidir. Tarihte yolculuğa çıkaracak mekânları ile hafızalara kazınan Kütahya'nın nesi meşhur sorusuna verilebilecek yanıt oldukça fazladır. Ziyaret etmekten pişmanlık duyulmayacak bir şehir olan Kütahya nesiyle meşhur diyenler, lezzetlerini mutlaka denemelidirler. İlin en güzel tatlarını merak edenler, Kütahya'nın meşhur yemekleri neler diye düşünebilir. Kütahya'nın en ünlü hediyelikleri neler?

Kütahya'nın Neyi Meşhur?

Kütahya'nın Antik dönemdeki ismi, "Kotiaeion"dur. Anlamı ise "Kotys'in Kenti"dir. Kotys'in, M. S. 38'de Romalılar tarafından Anadolu topraklarına gönderilen bir komutanın adı olduğu bilinir. Bu şehre ilk yerleşen topluluk Friglerdir. Daha sonra sırasıyla Hititler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Anadolu Selçuklu Devleti ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının bir parçası olmuştur. Tarihi ve doğal yapısı sayesinde turistik bir şehir olan Kütahya'nın belli başlı gezilecek yerleri arasında aşağıdakiler bulunur.

Kütahya Kalesi

Dönenler Mevlevihanesi

Kütahya Çini Müzesi

Zafertepe Anıtı

Dumlupınar Şehitliği

Kütahya Arkeoloji Müzesi

Çinili Camii

Aizanoi Antik Kenti

Macar Evi Müzesi

Domaniç Ormanları

Yeniköy Peribacaları

Çiniciler Çarşısı

Yoncalı Kaplıcaları

Frig Vadisi

Kütahya'nın Meşhur Yemekleri Neler?

Ege'nin en güzel şehirlerinden biri olan Kütahya'da, ağız sulandıran pek çok yemek vardır. Her ne kadar Ege'ye ait olsa da İç Anadolu'ya yakın olması, mutfağını ve kültürünü bir hayli etkilemiştir. Etli ve hamur işi yemeklerin ağırlıkta olduğu yemekleri, doyurucu ve bir o kadar lezzetlidir. Bölgenin en önemli bitkilerinden olan haşhaşı, çeşitli tariflerde görmek mümkündür. Aşağıda Kütahya'nın en ünlü yemekleri verilmiştir.

Gökçümen Hamursuzu

Tosunum Böreği

Sıkıcık Çorbası

Kızılcık Tarhanası

Küp Kebabı

Dövmeç

Göveç

Sini Mantısı

Cimcik

Ispanaklı Şibit

Dolamber Böreği

Haşhaşlı Gözleme

Ilıbada Dolması

Tirit

Sütlü İncir Tatlısı

Yufka Tatlısı

Gelincik ve Gül Şurubu

Hekmane Erik Hoşafı

Kütahya'nın Meşhur Hediyelik Eşyaları Neler?

Osmanlı döneminden kalma kültürel değerleri ayakta tutmaya çalışan Kütahya'da, gelenek ve göreneklere hala önem verildiği görülür. Bu durum, büyük ölçüde günlük hayatta kullanılan eşyalara ve hediyeliklere de yansımıştır. Kütahya'da, motifli, desenli, nakışlı, işlemeli kısacası el işçiliğinin en nadide örneklerine rastlamak mümkündür. Otantik ürünlerin yoğun olduğu şehrin çarşılarında bulunabilecek en önemli ürünler şunlardır:

Çini, Seramik ve Porselen ürünler

Kütahya'yı yansıtan magnetler

Gediz ve Tavşanlı Tarhanası

Tavşanlı Leblebisi

Helva

Çay ve Fincan Takımı

Biblolar, Heykeller ve Vazolar

Tabak, Kase, Küllük

Takılar

Ev Aksesuarları

Danteller

El Dokuması Masa Örtüleri