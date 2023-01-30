LAN Ne Demek? Modem Üzerinde Yazan LAN Nedir ve Ne İşe Yarar?

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LAN Ne Demek?

LAN, "local area network" teriminin kısaltmasıdır. Söz konusu kelime grubunun Türkçe açılımı ise "yerel ağ bağlantısı" demektir. Bu bağlantı ile birbirine yakın olan bilgisayarlar arasında bağlantı kurulabilir. Sistem, ev ya da işyerlerinde yaygın olarak kullanılır. Bağlantının kurulumu son derece basittir. Pratik birkaç adım uygulanarak bilgisayarlar arası bağlantı kurulabilir.

Günümüzde birçok alanda LAN bağlantısı kullanılır. Düşük maliyeti nedeniyle sistemin yaygınlığı fazladır. İki bilgisayar arasında bağlantının kurulması, işlerin de daha pratik ve kolay bir şekilde yürütülmesini sağlar. Sistemin bu denli yaygın olmasının sebebi, sistemli bir mekanizma kurulmasını sağlamasıdır.

Lan Kablosu Ne İşe Yarar?

İki bilgisayar arasında LAN bağlantısı kurulması için LAN kablosuna ihtiyaç duyulur. İki cihaz arasında kurulan bağlantı sayesinde veri akışı çok kolay bir şekilde sağlanır. Veri akışının yapılması için belli programlara ihtiyaç duyulabilir. Söz konusu sistem sadece iki cihaz arasında bağlantının kurulmasını sağlamaz. İkiden çok cihaz da aynı yöntemle birbirine bağlanabilir. Ağ paylaşımı ve veri akışı, genellikle 4 bilgisayara kadar aynı modem üzerinden sağlanabilir.

LAN bağlantının kurulması son derece basittir. Kurulumu gerçekleştirmeden önce bir modeme ihtiyaç duyulur. bunun yanında alınmış bir internet paketi de olmalıdır. Seri veri akışını sağlayan bir LAN kablosu ile de modern bir sistem hazır hale getirilebilir. Sistemin sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz.