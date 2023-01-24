Lazarus Etkisi Nedir? Lazarus Fenomeni (Sendromu) Ne Demek, Nasıl Ortaya Çıktı?

Bir refleks çeşidi olarak da karşımıza çıkan Lazarus etkisi nedir sorusu internette sık araştırılan ve hakkında çok karmaşık anlatımları olan bir fenomendir. Hem Lazarus refleksi ne demek diye hem de Lazarus fenomeni ne demek diye de araştırılmaktadır. Hepsi temelinde Lazarus sendromunun ne demek olduğunu anlatmaya çalıştığı için aslında Lazarus etkisi nasıl ortaya çıkar diye öğrenmekte yarar vardır. Lazarus nedir? Merak ediyorsanız, buyurun yazımıza geçelim.

Lazarus Etkisi Nedir?

Lazarus etkisi, Lazarus fenomeni ya da Lazarus refleksi şekilde farklı isimlerle karşımıza çıksa da aslında hepsinin sorduğu soru aynıdır. Lazarus etkisi nedir? Lazarus etkisi beyin ölümü meydana gelen kişilerde meydana gelen ve vücudu hareket ettiren bir refleks çeşididir. Lazarus refleksleri beyin ölümü gerçekleşmiş ama hala solunum cihazına bağlı olan kişilerde solunum cihazının da çıkarılması ile birlikte ilk 5-10 dakika içinde meydana gelen vücudun kendi kendine oluşturduğu hareketlerdir. Refleks olarak düşünmek en mantıklısıdır. Çünkü vücut her ne kadar artık hayati fonksiyonlarını yerine getirmiyor olsa da solunum cihazının da kesilmesi vücutta bazı refleks hareketlerinin tetiklenmesine neden olur.

Lazarus Etkisi Nasıl Ortaya Çıktı?

Lazarus etkisi ismini Yeni Ahitte öldükten sonra HZ. İsa tarafından diriltilen kişiden almaktadır. Ortaya çıkış şekli ise beyin ölümü gerçekleşen hastalarda solunumun da kesilmesi ile meydana gelen akciğer boşalmaları ya da ani hareketlerin gözlemlenmesi ile ortaya çıktı. Eski mısırdan beri bilim dünyasında fark edilmiş olan bir durumdur. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin solunum sisteminin de kapatılması ile gerçekleşen ilk 5 dk içinde gerçekleşir ve tekrarlamaz.