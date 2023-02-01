Loop Ne Demek? Müzikte, Bilgisayarda, Oyunda Loop Nedir?

Çeşitli enstrümanlar üzerinde ve müzikte, elektrik elektronik alanlarında ve sağlık gibi çok çeşitli pek çok alanda adı geçen loop kavramı, hem kelime anlamı açısından hem de görevleri ve fonksiyonları açısından oldukça merak ediliyor. Bu sebeple İngilizce Loop ne anlama gelir konuları titizlik ile detaylı bir şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Peki ya, Loop yapmak ne demek? Dilerseniz diğer detayları birlikte inceleyelim...

Loop Ne Demek?

Loop terimi, anlam bakımından pek çok ifadeye tabii olmaktadır. Bunlar arasında; ''döngü, benzer ses sinyalinin kopyalama yolu ile devamlı şekilde tekrarlaması, elektrik sinyallerinin birbirlerine bağlı olan bir takım bileşen üstünde takip etmekte olduğu yol'' gibi kavram anlamları bulunmaktadır. Loop kavramı; loop kavramının ifade edildiği alanlar içerisinde, birbirini sürekli biçimde tekrar eden olguların varlığı olarak açıklamak mümkündür.

Müzikte, Bilgisayarda, Oyunda Loop Nedir?

Müzikte loop kavramı, bir şarkıda tekrar eden seslerin, sürekli şekilde ard arda çalan seslerin açıklamasıdır. Loop kavramı müzik içerisinde ''döngü'' olarak da ifade edilir. Ayrıca müzik alanında loop kavramı looping uygulaması sayesinde, şarkıların belirli kısımlarının tekrarlanmasına olanak sağlamaktadır. Bilgisayarda loop kavramı ise, programlama mantığının en mühim ögelerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayarda loop kavramına göre ise, bilgisayarda tekrar edilmesi talep edilen fiiller, belirli bir döngü içerisine dahil edilir ve döngü sona erene kadar bu fiiller tekrarlanır. Son olarak oyunda loop kavramı ise temel taşlarından bir tanesidir. Oyunların yazılımı ve kurulumunda ve de işleyiş sırasında görülmekte olan döngü veya loop olayı sayesinde, görülmekte olan tüm oyun içi veya dışı işler parçalara bölünmeden bir bütün halinde devamlılık ve tekrar sağlayabilmektedir.