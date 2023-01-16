Lucid Rüya Nedir? Lucid Rüya Nasıl Görülür, Kimler Görür ve Zarar Verir Mi?

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Lucid Rüya Nedir?

Rüya, bilinçaltındaki durumların uyku halinde gerçekmiş gibi görünmesi durumudur. Yapılan araştırma sonuçları dikkate alındığında çok çeşitli rüya türlerinin olduğu dikkat çeker. Lucid rüya da bu rüyalardan biridir.

Rüyalarımızda yaşadığımız olaylar karşısında bir kısım kararlar verebiliriz. Bu kararlar sanki rüya sahibinin bilinci açıkmış gibi görülebilir. Bu tür rüyalar lucid rüya olarak adlandırılır. Bu rüyaların çeşitli zararları olduğu yönünde de birçok araştırma yapılmıştır.

Lucid rüya esnasında bilinç açılır. Kişi rüyanın içinde olduğunu bilse bile bu durumu yaşamak ister. Rüyayı gerçekten yaşıyormuş gibi kararlar alıp rüyanın yönlenmesini sağlar. Bu rüya türünü ilk olarak tanımlayan bilim insanı parapsikolog Cella Green'dır.

Lucid Rüya Zarar Verir Mi?

Konu ile ilgili yapılan araştırma ve araştırma sonuçları incelendiğinde lucid rüyaların çok sayıda zararının bulunduğu açıklanmıştır. Bu zararlar arasında en çok dikkat çeken beynin önemli ölçüde zarar görmesi sayılabilir. Rüya esnasında beyin çok hızlı şekilde çalışır. Rüya esnasında bilincin açılması beynin daha çok hasar görmesine neden olur.

Lucid rüyalar aynı zamanda metabolizmanın da çalışma hızını düşürür. Bu da aşırı yorulma ve kendini bitkin hissetmeye neden olur. Lucid rüyalar çeşitli psikolojik hastalıkların tedavi edilmesinde de kullanılır. Özellikle uykusuzluk ya da depresyon sorunu yaşayan kişilerin tedavi edilmesinde bu rüyalar çok etkilidir.