Malatya’nın Neyi Meşhur? Malatya’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Malatya'nın neyi meşhur sorusu sorulduğu anda insanların akıllarına gelen ilk yanıt karşımıza 'kayısı' olarak çıkar. Malatya'nın hem kayısısı ile hem yöresel yemekleri ve tatlıları hem de değişik el emeği ürünleri meşhurdur. Bu yöresel yemekleri detaylı araştırmak, Malatya'nın meşhur ürünlerini öğrenmek isteyen bireyler "Malatya'nın nesi meşhur, hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri, yiyecekleri neler?" sorularının yanıtlarını internet üzerinden araştırırlar.

Malatya'nın Neyi Meşhur?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzası'nda yer alan Malatya yöresine ait bazı; eşya, yiyecek, içecek, sebze, meyve ve bitkiler yer alır. Malatya'ya ait en meşhur maddeler şu şekilde sıralanabilir:

Akçadağ Halısı: Geleneksel motifleri barındıran; genellikle kırmızı, lacivert ve siyah renklerine yer verilen, çift Türk düğümü ile yünden dokunan sağlam bir halıdır.

Arapgir Köhnü Üzümü: Sofralarda ve şarap yapımında kullanılan Arapgir Köhnü Üzümü, iri ve çekirdekli yapısıyla o bölgeye has kara bir üzüm çeşididir.

Arapgir Mor Reyhanı: Farklı bölgelerde yetiştirildiği takdirde aroma ve rengini kaybeden ve çay, şerbet, reçel, ezmesi yapılan Malatya yöresine ait faydalı bir bitki türüdür.

Hekimhan Cevizi: Anadolu Cevizi diye de adlandırılan protein ve yağ oranı yüksek bir ceviz türüdür.

Malatya Kayısısı: Dünya kayısı üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye'de Malatya en önemli yere sahiptir. Malatya denilince de akla ilk Malatya Kayısısı gelmektedir.

Aslantepe Höyüğü: 1932 senesinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan M.Ö. 3300 – 3000 yıllarına dayanan bir kerpiç saray ve M.Ö. 3600 – 3500 yıllarına ait bir tapınak yer almaktadır.

Somuncu Baba Türbesi: Osmanlı topraklarının manevi mimarlarından Somuncu Baba Hazretleri'nin hayatı 1412 senesinde Malatya'nın Darende ilçesinde son bulması sebebiyle türbesi orada yapılmış ve günümüzde her yıl binlerce misafir konuk olmaktadır.

Malatya'nın Yöresel Yemekleri Neler?

Malatya yöresine ait oldukça zengin bir mutfak bulunmaktadır. Yiyecek ve içecekleriyle özellikle Malatya ziyaret edecek insanların ilgisini çekmektedir. Malatya'nın yöresele yemekleri ve içecekleri:

Arapgir Tandır Kebabı

Akçadağ Kömbesi

Battalgazi Haşhaşlı Dut Pestili

Malatya Analı Kızlı Köfte

Malatya İçli Köftesi

Malatya Kağıt Kebabı

Pimpirim Çorbası

Elmalı Köfte

Banık Köfte

Kayısılı Kavurma

Kara Çorba

Gırık

Kayısı Tatlısı

Acılı Ayran

Malatya'nın Hediyelikleri Neler?

Bir ziyaret esnasında o yöreye ait hediyelik eşyalar insanlar tarafından sevdiklerine götürülmek üzere alınacağından illerde pek çok hediyelik eşya satan mağazalar bulunmaktadır. Malatya seyahati sırasında da alınabilecek hediyelik eşyalar şu şekilde sıralanabilir:

Canlı ve renkli kilimler

Sofra bezi

Bakır mutfak eşyaları

Ahşaptan kaşıklar

Güm güm adı verilen yayıklar

Malatya magnetler