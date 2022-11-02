Manisa’nın Neyi Meşhur? Manisa’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Manisa, tarihi dokularıyla ve ticari etkinlikleri ile Ege Bölgesi'nin güzel şehirlerinden birisidir. Özellikle Osmanlı Devleti zamanında şehzadelere ev sahipliği yaptığı için Osmanlı Mutfağının güzel lezzetlerini de yansıtmaktadır. Manisa denilince ilk akla gelen mesir macunudur ama bunun yanı sıra çok farklı lezzetleri de barındırıyor.

Manisa'nın Neyi Meşhur?

Manisa şehrimiz, oldukça verimli topraklara sahip olması nedeniyle çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için gerekli alana sahiptir. Manisa'nın Sultaniye Üzümü ile meşhur olsa da kuru ve yaş üzüm, kiraz, zeytin, tütün, domates, mısır, Kırkağaç kavunu ve karpuz gibi tarım ürünlerinin de üreticiliği yapılmaktadır. Kereviz ve karnabahar ise Türkiye'de en çok Manisa'da yetiştirilmektedir.

Manisa'nın nesi meşhur denilince akla ilk gelenlerden biri Mesir Macunudur. Hatta 400 yıldır süregelen Mesir Macunu festivali her sene Nevruz haftasında yapılmaktadır. Mesir Macunu Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Hafsa Sultan'ın rahatsızlığına çare olması amacıyla yapılmıştır. 41 farklı bitki ve baharatın karışımından oluşan Mesir Macunu o günden bu yana şifalı karışım olarak anılmaktadır.

Gezilecek tarihi bölgeleri ile de ön plana çıkan Manisa ilimiz Osmanlı, Lidya, Roma ve Helen dönemlerine ait tarihi eserlere de ev sahipliği yapmaktadır. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Artemis Tapınağı, Sardes Antik Kentinde bulunan önemli noktalardan birisidir.

Manisa'nın Nesi Meşhur?

Manisa'ya yolunuz düştüyse, iş gezisine, tatile ya da gezmeye gittiyseniz bu şehirde yapabileceğiniz birçok şey var. Aigai Antik Kenti, Sidas Antik Kenti Manisa Müzesi, Yeni Han, Muradiye Camii, Manisa Kalesi, Adala Kanyonu, Bintepe Tümülüsleri, Philadelphia Kilisesi gibi tarihi kalıntıları ve doğa güzelliklerini gezip görebilirsiniz.

Manisa'nın hangi yemeği meşhur dediğimizde karşımıza çıkan o kadar çok lezzetli seçenek var ki hepsini denemek için Manisa gezinizi uzatmak zorunda kalabilirsiniz. Manisa'nın yöresel yemekleri ise zeytinyağlılar, mezeler, et yemekleri ve tatlılardan oluşan geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu lezzetlerin en meşhurlarından biri Akhisar Köftesidir. Bunun yanı sıra Manisa'nın meşhur et yemekleri ise şunlardır:

Salihli Odun Köftesi, Manisa Kebabı, Alaşehir Kapaması, Kula Güveci, Sura Yemeği, Pideli Paça, Bohça Kebabı, Manisa Kokoreci.

Türk mutfağının vazgeçilmesi olan başlangıçlardan biri olan çorbalar ise Manisa sofralarında önemli bir yere sahip. Yoğurtlu bir çorba olan Kulak Çorbası enteresan ismi ve lezzetiyle adını duyurmuştur. Manisa'nın meşhur tatlıları ise herkesin damak tadına hitap edecek seçeneklere sahip. Şehzade Tatlısı, Şekerli Pide, Mantar Tatlısı, Tahinli Ekmek, Gelin Kız Helvası gibi lezzetli tatlılar Manisa mutfağının öne çıkan lezzetlerindendir. Sultan Çayı, Manisa Maden Suyu, Akhisar Gazozu ve Cilveli Kahve gibi Manisa'ya has içecekler arasında yer almaktadır.

Manisa'dan sevdiklerinize hediyelik eşyalar almak isterseniz; Kula'dan el dokuması halı, Alaşehir'den üzüm, Akhisar'dan zeytinyağı ve Yeni Han2dan antika eşyalar satın alabilirsiniz.