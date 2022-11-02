Mardin’in Neyi Meşhur? Mardin’in Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Baharatları, Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Tarihe yaptığı tanıklıklarla bugüne kadar ulaşmış olan şehrimiz Mardin'in tarihi ve sanatsal açıdan gelişmişliği kadar mutfağının zenginliği de gözler önüne serilmektedir. Özellikle son zamanlarda Güneydoğu Anadolu turlarının da popülerleşmesiyle fazlasıyla yerli ve yabancı turist alan Mardin'in neyi meşhur? Mardin'in nesi meşhur sorusunun yanıtını ve Mardin'in hediyelikleri, yöresel baharatları, yemekleri, tatlıları, içecekleri, yiyeceklerini sizler için derledik.

Mardin'in Nesi Meşhur?

Müzeleri, camiileri, kiliseleri ve kaleleriyle meşhur olan Mardin şehrimizden bahsedilince akla ilk gelenler benzersiz lezzetleri ve zengin mutfağı olmaktadır. Mardin Müzesi, Ulu Camii, Mardin Kalesi, Deyrüzzeferan Manastırı ve Kasımiye Medresesi gibi yerleri gezmek kadar Mardin mutfağına has lezzetleri tatmak da çok kıymetli etkinliklerdendir.

Mardin denilince akla gelen meşhur yemeklerin başında sembusek, ikbebet, kibe (işkembe dolması), kaburga dolması, soğan kebabı, dobo, zingil ve irok (Mardin usulü içli köfte) gelmektedir. Bu yemeklerin bazıları için Mardin ilimize coğrafi işaret verilmiştir. Mardin denince akla gelen tatlılar arasında ise killice (Mardin çöreği), imlebes (badem şekeri) ve harire (pekmez tatlısı) bulunmaktadır. Mardin'in her yemekte kullanılan yöresel baharatları de yemeklerinin bu derece güzel olmasına katkı sağlamaktadır. Kişniş, tarçın, mahlep, yenibahar, zencefil, pulbiber ve kakule gibi baharatlar hem yemeklerde hem tatlılarda sıkça kullanılmaktadır. Mardin yöresinin meşhur yemeklerine bakıldığında çoğunluğu et ve bulgur ağırlıklı yemekler olsa da sebzenin ve etin birlikte pişirildiği birçok yemek de bulunmaktadır. Özellikle Arap ve Süryani etkisinin hissedildiği Mardin mutfağı ülkemizin zengin mutfakları arasında yerini almaktadır. Mardin ve çevresinde yetişen nar, incir, üzüm gibi meyveler ve meyan kökü, ebegümeci, yeşil nohut ve kenger kökü gibi yöresel otlar da Mardin mutfağında kendine yer bulmaktadır.

Hediyelikleri, Yöresel Baharatları, Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Mardin'e gidip de Türk kahvesi gibi servis edilen ancak Türk kahvesine göre oldukça sert ve acı bir kahve olan Mardin'in meşhur içeceği Mırra'sını içmeden ayrılmak olmaz. Mardin'den ayrılırken sevdiklerinize hediyelik olarak mırra, Mardin inciri, Mardin – Derik zeytini, Süryani şarabı gibi şeylerden götürebileceğiniz gibi gümüşün elle işlenmesi sonucu ortaya çıkan inanılmaz bir işçilik eseri olan telkâri ürünlerinden de alabilirsiniz. Telkari ürünlerden gümüş kolyeler, bileklikler ve küpeler gibi çeşitli takılar özellikle ilgi görmektedir. Aynı zamanda bakır ürünler, takunyalar, organik sabunlar, leblebi ve badem şekeri, peksimet, çörek gibi hediyelikleri de sevdiklerinize götürebilirsiniz.