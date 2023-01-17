Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi - Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Basamakları Neler, Piramidin En Üst Basamağında Ne Var?

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, adından da anlaşılacağı üzere insanların ihtiyaç duyacağı fiziksel ve ruhsal olguların öncelik sırasına göre sıralanmasını ifade eder. Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi basamakları ve örnekleri bu kapsamda incelenmeli ve araştırmalara yol göstermelidir. Maslow un ihtiyaçlar piramidinin en üst basamağında ne vardır? Maslow'un ihtiyaçları nelerdir ve konu ile ilgili merak edilenler yazımız devamında.

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, insanların hayata motive olmaları için olayların birbiri ile ilişkilendirilmesini ifade eder. Bu ihtiyaçlar fiziksel gereksinimlerden başlayarak psikolojik ihtiyaçlara kadar devam eder. Maslow, söz konusu hiyerarşiyi belirlerken insan psikolojisine ışık tutan yelpazeyi baz alarak çalışmalarını yürütmüştür. Hazırlanan piramit, insan ihtiyaçlarının önem sırasına göre dizilmiş halidir.

Maslow'un İhtiyaçlar Piramidinin En Üst Basamağında Ne Vardır?

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramit şeklinde gösterilir. Pimamidin en altında insanların temel ihtiyaçları, yukarıya doğru ise psikolojik anlamda kendini rahat hissedeceği ruhsal gereksinimler yer alır. Bu kapsamda piramit 5 bölüme ayrılmıştır. Piramitin en altından yukarı doğru sıralanması aşağıdaki gibidir.

Fizyolojik: Yeme-içme, barınma ve uyku gibi temel ihtiyaçlar yer alır.

Güvenlik: İstihdam, varlık ve kendini güvende hissedeceği hususlar yer alır.

Sosyal: Yakın çevre, aile ve arkadaşlar bulunur.

Aidiyet: Saygı, başarı ve güven duygusu gibi hususlar piramidin bu basamağında yer alır.

Kendini gerçekleştirme: Kişinin iç tatminini ifade eder.

Maslow'un İhtiyaçları Nelerdir?

Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşinini belirlerken insanların öncelikli ihtiyaçlarını baz almıştır. Kendisi, bu ihtiyaçları belirlerken kişinin mutlu olacağı hususları da dikkate almıştır. Pimatin tüm basamakları, kişinin kendini mutlu ve huzurlu hissetmesi için gereklidir.

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile örgütsel teori birbiri ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü her iki kavram da insan motivasyonu ile ilgilidir. İnsan ihtiyaçlarının ne olduğu, ihtiyaçlarının farklılığı etkili yönetimin de önemli bir parçasıdır. Örnek vermek gerekirse insanların bir kısmı sadece para için çalışır. Ancak bazı kişiler için ise saygı görmek çok daha önemlidir. Bu nedenle bazı insanları en çok mutlu eden husus işe gitmeyi sevmeleridir.

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanların temel ihtiyaçları karşılanmazsa daha üst kısımdaki yer alan hususlar göz ardı edilebilir. Örnek vermek gerekirse iş güvencesi taşımayan insanlarda sürekli olarak işten çıkarılma endişesi olacaktır. Maddi anlamda sıkıntı çeken insanlar kira, fatura gibi temel ödemeler konusunda endişe yaşayacaklardır. İş güvencesi anlamlı şekilde grup ilişkisi kurulmasını da sağlayacaktır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi önümüzdeki dönemde de birçok araştırmada baz alınacak niteliktedir.