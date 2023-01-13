Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri MasterChef ünlüler yarışmacıları kimler? TV8 ile 13 Ocak MasterChef Türkiye ünlüler yarışmacılarında kimler var?
Giriş Tarihi: 13.1.2023 23:01 Son Güncelleme: 13.1.2023 23:01

MasterChef ünlüler yarışmacıları kimler? TV8 ile 13 Ocak MasterChef Türkiye ünlüler yarışmacılarında kimler var?

MasterChef Türkiye’nin 2022 sezonu şampiyonunun belli olmasının ardından bugünkü bölümde ünlü isimler tezgah başına geçti. Yarışmada kimler var merak edenler ise MasterChef Ünlüler yarışmacıları kimler? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte 13 Ocak MasterChef Ünlüler yarışmacıları ve tüm detaylar.

MasterChef ünlüler yarışmacıları kimler? TV8 ile 13 Ocak MasterChef Türkiye ünlüler yarışmacılarında kimler var?

MasterChef Türkiye, 13 Ocak 2023 Cuma günü ekranlara gelen son bölümde ünlü isimler konuk olarak yemek hazırladı. Yarışmaya konuk olan ünlüleri merak edenler ise MasterChef Ünlüler yarışmacıları kimler? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

TV8 ile MasterChef ünlüler yarışmacıları ve tüm detaylar şöyle;



TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ünlü isimler tezgaha geçti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda mavi ve kırmızı takım üyeleri kazanan olmak için kozlarını paylaştı.



TV8 ekranlarında kıran kırana geçen mücadelede yer alan ünlü isimler ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.



MASTERCHEF ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

İşte o isimler;

Gizem Hatipoğlu, Cemal Can, Danla Bilic, Begüm Öner, Tanem Sivar, Merve Oflaz, Buse Varol, Mansur Ark, Nez ve Ceyhun Fersoy



Fulya Zenginer, Saadet Özsırkıntı, Kadir Çöpdemir, Burcu Kara, Kubat, Hande Subaşı, Furkan Dede, Tenor Murat Karahan, Murat Kosova ve Fırat Aydınus

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef 13 Ocak 2023 günü oynanan ünlüler oyununu kırmızı takım kazandı.

.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef ünlüler yarışmacıları kimler? TV8 ile 13 Ocak MasterChef Türkiye ünlüler yarışmacılarında kimler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA