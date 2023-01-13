MasterChef ünlüler yarışmacıları kimler? TV8 ile 13 Ocak MasterChef Türkiye ünlüler yarışmacılarında kimler var?

MasterChef Türkiye, 13 Ocak 2023 Cuma günü ekranlara gelen son bölümde ünlü isimler konuk olarak yemek hazırladı. Yarışmaya konuk olan ünlüleri merak edenler ise MasterChef Ünlüler yarışmacıları kimler? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TV8 ile MasterChef ünlüler yarışmacıları ve tüm detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ünlü isimler tezgaha geçti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda mavi ve kırmızı takım üyeleri kazanan olmak için kozlarını paylaştı.
İşte o isimler;
Gizem Hatipoğlu, Cemal Can, Danla Bilic, Begüm Öner, Tanem Sivar, Merve Oflaz, Buse Varol, Mansur Ark, Nez ve Ceyhun Fersoy
Fulya Zenginer, Saadet Özsırkıntı, Kadir Çöpdemir, Burcu Kara, Kubat, Hande Subaşı, Furkan Dede, Tenor Murat Karahan, Murat Kosova ve Fırat Aydınus
MasterChef 13 Ocak 2023 günü oynanan ünlüler oyununu kırmızı takım kazandı.