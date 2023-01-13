MasterChef ünlüler yarışmacıları kimler? TV8 ile 13 Ocak MasterChef Türkiye ünlüler yarışmacılarında kimler var?

MasterChef Türkiye, 13 Ocak 2023 Cuma günü ekranlara gelen son bölümde ünlü isimler konuk olarak yemek hazırladı. Yarışmaya konuk olan ünlüleri merak edenler ise MasterChef Ünlüler yarışmacıları kimler? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

TV8 ile MasterChef ünlüler yarışmacıları ve tüm detaylar şöyle;