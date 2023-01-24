Melike Hatun Camii Nerede? Yol Tarifi İle Melike Hatun Camisi’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Melike Hatum Camii ülkemizde yeni yapılan önemli camilerdendir. Ülkemizde yüzyıllar öncesinden kalan birçok cami bulunmaktadır. Bunların yanında yeni yapılan camilerde bulunmaktadır. Peki Melike Hatun Cami nerededir, Melike Hatun Cami'si hangi ilçededir biliyor musunuz? 2017 yılında ibadete açılan Melike Hatun Camii'ni kim yaptırmıştır, Melike Hatun Camii'nin özellikleri nedir? Melike Hatun Camii'ne gitmeden önce bilmeniz gerekenler ve Melike Hatun Camii'ne nasıl gidilir? İşte yanıtı!

Melike Hatun Camii Tarihçesi

Melike Hatun Camii ülkemizde yakın zamanda inşa edilen camilerden biridir. Osmanlı mimarisinden ilham alınarak inşa edilen Melike Hatun Camii'sinde aynı anda yedi bin kişi ibadet edebilmektedir. 3 bin 600 metrekarelik bir alana inşa edilen Melike Hatun Camii geniş kapasiteli, büyük bir camidir. Ayrıca bu alan içerisinde bin kişilik bir kongre salonu, fuaye alanı ve otopark da bulunmaktadır. Peki adına camii inşa edilen Melike Hatun kimdir? Elde edilen en eski kayıtlara göre Melike Hatun 14. yüzyılda yaşamıştır. Aslen Ankaralı olan Melike Hatun'un kabri de taşçılar sokakta şahsına ait olan vakıf bahçesinde yer almaktadır. Zengin bir aileden gelen ve bir tasavvuf ehli olan Melike Hatun, Ankara'da birçok eser yaptırmıştır.

Melike Hatun Camii Nerededir, Nasıl Gidilir?

Melike Hatun Cami, ülkemizin başkenti Ankara ilimizin Ulus Erbakan Meydanı'nda yer almaktadır. Melike Hatun Camii'nde yer alan otoparktan dolayı camiyi kendi aracınızla da kolayca ziyaret edebilirsiniz. Toplu taşıma ile gitmek isterseniz; M1 ve M4 metrolarını kullanabilirsiniz. Bunun dışında 105-1, 153, 203-3, 263-4, 503-3 otobüsleriyle de Melike Hatun Camii'ne ulaşım sağlayabilirsiniz.