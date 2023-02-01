Menteşe Yöresi nerede sorusu, özellikle hangi ilde gibi sorular bu tabiri duyan herkesin merak ettiği sorulardır. Menteşe Yöresi özellikleri ve nasıl bir yer sorusu da bu bölge hakkında merak edilen sorulardır. Yine de bir çoğumuz ilkokuldan kalma bilgilerimizle bile bu yörenin Ege Bölgesi'nde olduğunu anımsayabiliriz. Menteşe Yöresi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Menteşe Yöresi Nerede? Menteşe Yöresi Hangi İlde ve Nasıl Bir Yerdir, Özellikleri Neler?

Menteşe Yöresi Muğla ilinin merkez ilçesi olan Menteşe'nin bulunduğu bölgeye verilen isimdir. Menteşe daha çok Muğla'nın turistik bölgelerine gidilip gelirken geçilen, uğranan bir bölgedir. Menteşe ilçesi doğuda Denizli ili, batıda Milas ilçesi, kuzeyde Kavaklıdere ve Yatağan ilçeleri ve güneyde ise Ula ve Köyceğiz ilçeleri ve Ege Denizi ile çevrili olarak bilinir.

Menteşe Bölgesi denizden 670 m yükseklikte yer alır. Üstü düz bir kaya görünümü olması sebebiyle halk arasında Masa Dağı olarak anılan Hisar Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Menteşe Yöresi Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazları kurak, kışları bol yağışlı geçer. İlçenin merkezinde takım yüksek olduğu için bazı yerler yayla olarak anılmaktadır. Dağlık ve ormanlık alanları ile muhteşem bir doğal alanı mevcuttur. Özellikle yürüyüş yolları ve bol oksijenli havası ile dinlenmek için büyük bir rahatlık sunar. Bundan dolayı en çok ilkbahar ve sonbahar aylarında tercih edilir.

Menteşe Yöresi' ne karayolu ulaşımı kolaydır. İzmir'e günün her saatinde, İstanbul'a ise sabahtan gece yarısına kadar birçok saatte ulaşım mümkündür. Ayrıca Antalya, Aydın, Denizli gibi komşu illere günün pek çok saatinde otobüs seferleri mevcuttur. Bunun dışında Ankara başta olmak üzer yurdumuzun pek çok yöresine her gün otobüs seferi bulunmaktadır. Havayolundan bahsedecek olursak Menteşe bölgesi Dalaman Havaalanı'na 89 km uzaktadır. Milas- Bodrum Havaalanı'na ise 76 km mesafede bulunmaktadır.

Menteşe Yöresi Mimari Yapılarına Örnekler;