Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri Metrekareye Göre Halı Ölçüleri - 120x180, 200x290, 160x230 Halı Kaç Metrekare Olur?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:38 Son Güncelleme: 29.11.2023 15:38

Metrekareye Göre Halı Ölçüleri - 120x180, 200x290, 160x230 Halı Kaç Metrekare Olur?

Metrekare ve halı, iç içe geçmiş iki kavramdır. Bir odayı veya bir alanı halı ile döşerken, metrekare ölçüsü halının ne kadarlık bir alana yayılacağını belirler. Halı seçerken odanın veya mekânın büyüklüğüne uygun bir metrekarede halı tercih etmek kullanımı daha işlevsel hale getirir. Metrekareye göre halı ölçüleri ve halı metrekaresi nasıl ölçülür şeklindeki konular halı seçerken göz önünde bulundurulması gereken hususlardır.

Metrekareye Göre Halı Ölçüleri - 120x180, 200x290, 160x230 Halı Kaç Metrekare Olur?

Halıların metrekare ölçüsü, bir odanın atmosferini değiştirebilir. Küçük bir odayı daha geniş göstermek veya büyük bir odada daha sıcak ve samimi bir hâle getirmek için halı seçiminde metrekare önemli bir faktördür. Halı seçimi sırasında metrekareye göre halı ölçüleri ve halı metrekaresi nasıl ölçülür gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Metrekareye Göre Halı Ölçüleri

Metrekare ve halı, kullanım alanları ve estetik tercihler doğrultusunda bir araya geldiğinde, mekânların tarzını ve konforunu belirleyen önemli unsurlardır. Bu nedenle, metrekare kavramı halı seçiminde göz ardı edilmemesi gereken temel bir ölçü birimidir.

(100 cm x 100 cm = 10000 cm² bir metrekareye eşittir)

  • 200x290 Ölçülerindeki Halının Metrekaresi

200x290 alanı: 200×290=58000cm²

58000 cm² ÷ 10000 = 5,8 metrekare

  • 160x230 Ölçülerindeki Halının Metrekaresi

160x230 alanı: 160×230=36800cm²

36800 cm² ÷ 10000 = 3,68 metrekare

  • 80x150 Ölçülerindeki Halının Metrekaresi

80x150 alanı: 80×150=12000 cm²

12000 cm² ÷ 10000 = 1,2 metrekare

  • 180x280 Ölçülerindeki Halının Metrekaresi

180x280 alanı: 180×280=50400 cm²

50400 cm² ÷ 10000 = 5,04 metrekare

ARKADAŞINA GÖNDER
Metrekareye Göre Halı Ölçüleri - 120x180, 200x290, 160x230 Halı Kaç Metrekare Olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA