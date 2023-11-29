Metrekareye Göre Halı Ölçüleri - 120x180, 200x290, 160x230 Halı Kaç Metrekare Olur?

Halıların metrekare ölçüsü, bir odanın atmosferini değiştirebilir. Küçük bir odayı daha geniş göstermek veya büyük bir odada daha sıcak ve samimi bir hâle getirmek için halı seçiminde metrekare önemli bir faktördür. Halı seçimi sırasında metrekareye göre halı ölçüleri ve halı metrekaresi nasıl ölçülür gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Metrekareye Göre Halı Ölçüleri

Metrekare ve halı, kullanım alanları ve estetik tercihler doğrultusunda bir araya geldiğinde, mekânların tarzını ve konforunu belirleyen önemli unsurlardır. Bu nedenle, metrekare kavramı halı seçiminde göz ardı edilmemesi gereken temel bir ölçü birimidir.

(100 cm x 100 cm = 10000 cm² bir metrekareye eşittir)

200x290 Ölçülerindeki Halının Metrekaresi

200x290 alanı: 200×290=58000cm²

58000 cm² ÷ 10000 = 5,8 metrekare

160x230 Ölçülerindeki Halının Metrekaresi

160x230 alanı: 160×230=36800cm²

36800 cm² ÷ 10000 = 3,68 metrekare

80x150 Ölçülerindeki Halının Metrekaresi

80x150 alanı: 80×150=12000 cm²

12000 cm² ÷ 10000 = 1,2 metrekare

180x280 Ölçülerindeki Halının Metrekaresi

180x280 alanı: 180×280=50400 cm²

50400 cm² ÷ 10000 = 5,04 metrekare