MF Ne Demek? Futbolda MF Neyin Kısaltması ve Hangi Mevki?

Bir takımın oyun alanındaki dizilişine ve oyun kurgusuna göre oyuncuların sahadaki görevleri farklıdır. Bununla birlikte birçok terim de kullanılmaktadır ve en merak edilen terimlerden biri de Mf'dir. Birçok futbol meraklısının gündeminde olan MF, insanlar tarafından araştırılmakta ve sorulara cevap bulunması istenilen bir noktadadır. Peki MF nedir? Futbolda MF neyin kısaltmasıdır ve hangi mevkidir? Gelin hep beraber bu sorulara cevap bulduğumuz ve sizler için derlediğimiz metnimize göz atalım.

MF Ne Demektir?

Bir takımın oyun alanındaki dizilişine ve oyun kurgusuna göre oyuncuların sahadaki görevleri farklıdır. Futbolda da bu dizilime ve oyun kurgusuna göre belli mevkiler vardır. Her mevki önemlidir ancak en önemli mevkiler 4 mevki olarak belirlenmektedir. Futboldaki bu mevkiler, ana mevkiler olarak dörde ayrılır. Bunlar sırasıyla kaleci, defans, orta saha ve forvettir. Forvet, hattının tam ortasında görev alan oyunculara MF denir. Top sürme veya çalım atıp rakibi ekarte etme gibi özellikleri olmayan bu oyuncuların son vuruşu oldukça güçlü olmalıdır. Merkezdeki forvet diğer dizilişlere göre daha geride top oynar. Santrfor ve ofansif orta sahanın yerine, dribling yapabilen, şut çekebilen ve uzaktan gol atabilen bir merkezi forvete ihtiyaç duyulur ve merkezi forvet olarak bilinen MF oyuncular da bu amaçla görevlendirilmiştir.

Futbolda MF Neyin Kısaltmasıdır?

On birer oyuncudan oluşan iki takım arasında, kendine özgü küresel bir topla oynanan takım sporu olan futbolda belli kurallar ve ölçüler vardır. Bununla birlikte mevkiler de oluşur ve iyi bir oyun deneyimi için, oyuncular mevkilerde görevlendirilir. MF ise merkezi forvet olarak bilinir. Merkezi forvetin kısaltması olarak da Mf kullanılır. En ileri uç ve gole en yakın mevki olarak bilinmektedir. Aynı zamanda santrafor olarak da adlandırılmaktadır. Genelde merkez forvetler, takımının en golcü oyuncusu olur ve skora doğrudan katkı yapar. Merkez forvet oyuncuları dışında diğer forvet oyuncularının da görevleri vardır. Örneğin kanat forvet, takımını sağ ve sol kanatlardan atağa çıkarıp asist yaparlar. Ofansif orta saha oyuncuları ise merkez forvete top taşır ve takımının hücum organizasyonlarını düzenler.

Futbolda Forvet ile Santrafor Nedir?

Futbolla ilgilenen pek çok kişi forvet ile santraforu duymuştur ve bu iki terim sıklıkla karıştırılmaktadır. Santrafor futboldaki bölgelerden biridir ve bu bölgede oynayan futbolcuların farklı görevleri vardır. Santrafor ve forvet oyuncularının ortak amacı ise gol atmaktır. Fakat santrafor olan futbolculardan farklı olarak forvet oyuncuları pas yapabilir veya koşular yaparak çalım atabilir. Fakat santrafor futbolcuları sadece ileri uçta durur ve sadece gol atmak için pozisyon içerisine girmeye çalışır. Bu sebeple forvet oyuncuları ve santrofor oyuncuları karıştırılmamalıdır.