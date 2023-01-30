MHz Nedir? Megahertz Ne Demek, 1 MHz Kaç Hertz Eder?

MHz nedir sorusunun en basit şekilde yanıtı "megahertz" şeklindedir. Ancak yalnız bu şekilde cevaplandığında pek çok insanı tatmin etmeyen bir cevap verilmiş olunur. Mhz'nin ne olduğu, nerelerde kullanılan bir kavram olduğunu bilmek isteyen insanlar "Megahertz ne demek, İngilizce MHz ne anlama gelir, MHz açılımı nedir?" gibi soruların yanıtlarını araştırırlar. Biz de bu yazımızda sizler için MHz hakkında merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

MHz Nedir?

MHz yani Megahertz, İngilizce açılımı olarak "megacycle per second" (saniyede 1 milyon devir) şeklindedir. Hertz saniye başına düşen devir sayısıdır. 1 Hertz saniyede bir devir olarak ifade edilir ve "1 s -1" şeklinde ifade edilir. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bu birimin periyodik olan herhangi bir olaya uyarlanması mümkündür. Örneğin bir insanın kalbi 1.3 Hz ile atıyor denilebilir. Ya da elektromanyetik dalga salınımları, bilgisayar parçaları arasında bulunan veri akımları gibi işlemci parçalarının hızları da Hz veya MHz olarak ifade edilebilir.

1 MHz Kaç Hertz Eder?

Hertz birimi yalnız 1 adeti ifade eder. Hertz biriminin başına gelen "deka, hekto, kilo, mega" gibi ön ekler ile bu birim 10'un katları şeklinde artarak ifade edilir. 1 MHz yani 1 Megahertz, 106 Hertz şeklinde ifade edilir. Yani 1 MHz 1000000 Hertz'e eşittir.